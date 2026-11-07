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F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU
Con il possibile arrivo della pioggia previsto per domenica, diverse squadre hanno deciso di scontare qui una penalità. Oltre a Russell, anche le due Ferrari di Hamilton e Leclerc dovranno scontare una sanzione in griglia domenica avendo montato un nuovo motore, mentre Verstappen partirà dal fondo avendo sostituito diversi componenti della PU.
Gianluca D'Alessandro
Modificato: 7 nov 2026, 15:08
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Il weekend di Interlagos si porta dietro un carico di penalità importante per i top team. Oltre a George Russell, costretto a scontare cinque posizioni per la sostituzione del motore, anche sulle vetture di Max Verstappen, di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati montati nuovi componenti, dovendo quindi andare in penalità per la gara di domenica.
Con la speranza che domenica la gara possa essere bagnata, come indicano le previsioni attuali, Red Bull ha scelto di sostituire sia il motore che il turbo sulla vettura di Verstappen. L’olandese dovrà quindi partire dal fondo, ma avrà a disposizione un’unità fresca per il resto della stagione, con cui andare a caccia di qualche altra vittoria per chiudere bene l’anno.
Già durante la seconda sessione di prove libere, Verstappen aveva accusato un problema che aveva portato a delle inconsistenze durante il long run. La Red Bull aveva così deciso di concludere in anticipo il programma, dato che, anche continuando a girare, non sarebbe riuscita a registrare dati utili. Si è così deciso di rompere il coprifuoco durante la scorsa nottata e cambiare qui la PU, sperando nella pioggia e confidando nelle abilità di Max sull'acqua.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Oltre a Verstappen, anche le due Ferrari andranno in penalità, ma nel loro caso le posizioni da scontare sulla griglia saranno solamente dieci, dato che è stato deciso di sostituire solo il motore termico per la prima volta nel corso di questa stagione.
Il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, aveva spiegato già a settembre come, prima della fine della stagione, la due SF-26 avrebbero dovuto cambiare nuovamente il motore. Gli appuntamenti più adatti per poi tentare una rimonta erano proprio quelli del Brasile e di Las Vegas.
Il piano era quello di dividere le penalità tra questi due appuntamenti, con Hamilton penalizzato a Las Vegas e Leclerc negli Stati Uniti, ma dato l’arrivo della pioggia la Ferrari ha scelto di scontarle entrambe qui. Durante la FP3, il britannico ha anche riscontrato dei problemi con la Power Unit da poco montata, che lo ha costretto a saltare buona parte della sessione.
Per la Ferrari, fino a questo momento il weekend brasiliano non si è rivelato particolarmente semplice. A pesare sono i cinque decimi accumulati sul giro secco, che con Leclerc solo saliti a sette influenzati da qualche problema di deployment, e le difficoltà sperimentate sul passo gara, seppur condizionate in parte dal traffico. Ma più che il distacco, a preoccupare è stato il perché.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Il primo aspetto riguarda il motore. Dato che qui in Brasile ci sono meno MJ a disposizione rispetto ad altri appuntamenti, massimizzare la ricarica e l’uso dell’energia diventa fondamentale. Ed è lì che, come ci si poteva attendere alla vigilia di questo GP, la Rossa patisce una buona fetta del distacco, ma non è l’unico aspetto.
Come ha spiegato Leclerc durante le interviste post-libere, quello brasiliano è stato il venerdì più duro della stagione, perché oltre al gap di motore, la SF-26 si è dimostrata poco consistente in curva, specie tra curva 8 e 9 nel settore centrale, dove invece ci si aspettava di essere più competitivi. Non è un caso che lo stesso monegasco abbia annunciato dopo le libere grosse modifica di setup in vista del sabato.
Inoltre, la Rossa ha faticato a portare in temperatura le gomme anteriori, sia sul giro secco sia sulla lunga distanza, in parte anche per le basse temperature, calate ieri dopo l’arrivo dei nuvoloni che hanno coperto il tracciato.
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