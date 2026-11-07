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Formula 1 Brasile

F1 | Interlagos, Libere 3: Verstappen detta il passo su Antonelli e Norris. Hamilton rompe il motore nuovo

Max il più veloce nella terza sessione di libere del GP del Brasile con la RB22: l'olandese ha una nuova PU e in gara scatterà in coda. Antonelli è a 25 millesimi seguito da Norris e Russell. I tempi sono peggiorati di un 1" per l'asfalto più caldo di 20 gradi. Male la Ferrari: Lewis ha rotto il 6 cilindri fresco e Leclerc è quinto con il V6 nuovo.

Franco Nugnes

Modificato: 7 nov 2026, 15:53

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Non è piovuto, ma la pista di Interlagos è molto peggiorata rispetto a ieri a causa del repentino aumento della temperatura dell'asfalto passato da 39 gradi della FP2 a un picco di 58 gradi di oggi. La riduzione di grip ha peggiorato di un secondo i tempi e le vetture sono diventate molto difficili da controllare, tant'è che nessuno ha migliorato i tempi dopo il primo run da qualifica.

La migliore prestazione è stata firmata da Max Verstappen con la Red Bull: l'olandese ha ottenuto con le soft un 1'11"622, ma la squadra di Milton Keynes gli ha sostituito la power unit per cui sarà costretto a partire ultimo al via del GP. Accanto alla RB22 c'è Kimi Antonelli con la Mercedes staccata di appena 25 millesimi, mentre Lando Norris è terzo con la McLaren con un distacco di 131 millesimi. Il campione del mondo in carico è braccato da George Russell a soli 53 millesimi. La sensazione è che le condizioni molto mutevoli del tracciato (c'è stato un aumento della temperatura dell'asfalto di una decina di gradi) non hanno favorito la ricerca di un assetto ideale.

In fatto certo è la difficoltà della Ferrari: entrambi i pilotri hanno smarcato un nuovo motore endotermico per cui andranno in penalità, ma le cose non sono andate affatto bene. Charles Leclerc si è lamentato di una rossa inguidabile ed è quinto con un distacco di 274 millesimi. Peggio è andata a Lewis Hamilton che dopo appena sette giri è dovuto rientrare ai box per un rumoraccio della power unit nuova. I meccanici hanno iniziato a smontare il retrotreno della SF-26 per cercare di sostituire l'unità in tempo per le qualifiche. Il sette volte campione del mondo sarà obbligato a pagare una seconda penalità che dipenderà dal particolare che ha ceduto, se non verrà deciso di sostituire tutta la PU per fare scorta di parti.

Oscar Piastri è sesto con la seconda McLaren a oltre decimi dalla Reb Bull e l'australiamo è seguito dalla coppia di piloti della Racing Bulls con Arvid Lindblad davanti a Liam Lawson. I ragazzi di Faenza hanno lasciato al nono posto Isack Hadjar non a suo agio con la RB22.

La top 10 è completata da Gabriel Bortoleto con l'Audi: il brasiliano paga un secondo. Buona la prestazione di NIco Hulkenberg perché il tedesco è 12esimo, ma in FP3 ha svolto i primi giri dopo aver saltato le prime due sessioni.

Pierre Gasly è 11esimo con l'Alpine con Franco Colapinto 14esimo. Dietro all'argentino un po' a sorpresa è spuntato Rafael Camara subito davanti a Oliver Bearman: il debuttante ha rivelato un'ottima adattabilità alla Haas.

Fernando Alonso, 18esimo con l'Aston Martin, è chiuso nella morsa delle due Williams con Alexander Albon, 17esimo, più veloce di Carlos Sainz alla prese con un motore a fine chilometraggio.

Nel derby della Cadillac Sergio Perez si conferma davanti a Valtteri Botts, mentre Lance Stroll è ultimo degli ultimi: il canadese è stato richiamato nel garage dopo pochi giri con l'ennesimo problema meccanico.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 19

1'11.622

S 216.587 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 21

+0.025

1'11.647

0.025 S 216.511 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.131

1'11.753

0.106 S 216.191 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.184

1'11.806

0.053 S 216.032 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.274

1'11.896

0.090 S 215.761 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.313

1'11.935

0.039 S 215.644 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 25

+0.438

1'12.060

0.125 S 215.270 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+0.549

1'12.171

0.111 S 214.939 9 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+0.591

1'12.213

0.042 S 214.814 10 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 24

+1.022

1'12.644

0.431 S 213.540 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.022

1'12.644

0.000 S 213.540 12 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

+1.211

1'12.833

0.189 M 212.985 13 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.243

1'12.865

0.032 S 212.892 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 25

+1.303

1'12.925

0.060 S 212.717 15

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 19

+1.359

1'12.981

0.056 S 212.553 16 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 20

+1.487

1'13.109

0.128 S 212.181 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.525

1'13.147

0.038 S 212.071 18 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 23

+1.549

1'13.171

0.024 S 212.002 19 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 21

+1.681

1'13.303

0.132 S 211.620 20 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 32

+1.951

1'13.573

0.270 S 210.843 21 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 19

+2.100

1'13.722

0.149 S 210.417 22 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 7

+3.144

1'14.766

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