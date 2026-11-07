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F1 | Il GP di San Paolo rinnova per altri 5 anni: resterà in calendario fino al 2035
Il futuro di Interlagos è saldo. Gli organizzatori dell'appuntamento brasiliano hanno infatti prolungato l'attuale accordo di altri cinque anni, estendendo fino al 2035 l'attuale contratto che sarebbe scaduto nel 2030.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 7 nov 2026, 18:35
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Pista di San Paolo-Interlagos
Foto di: FIAWEC - DPPI
Il Gran Premio del Brasile continuerà a far parte del calendario della Formula 1 almeno fino al 2035, prolungando così l'accordo esistente per altri cinque anni che sarebbe scaduto al termine della stagione 2030.
La gara, che ufficialmente porta il nome di Gran Premio di San Paolo per via del sostegno economico garantito dalla città, si è così assicurata una permanenza a lungo termine nel mondiale. Una mossa che rientra nella strategia di Liberty Media di consolidare i principali appuntamenti del calendario con accordi pluriennali per avere più stabilità.
Stabilità che non riguarda solo il calendario di Formula 1, ma anche per gli organizzatori, che nei prossimi anni continueranno a rinnovare le strutture di Interlagos, per cui avere un accordo a lungo termine sicuramente garantirà più sicurezza per gli investimenti.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Il Brasile rappresenta una parte importante della storia e del futuro della Formula 1 e sono felice che questa estensione ci consentirà di continuare a correre a San Paolo fino al 2035", ha commentato il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali.
"La passione dei tifosi brasiliani è straordinaria e ogni volta che torniamo a Interlagos ne percepiamo l'energia, sia sugli spalti sia in tutta la città. Questo accordo conferma il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Brasile e ci permetterà di continuare a migliorare l'esperienza per gli appassionati negli anni a venire".
Soddisfazione anche da parte del sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, che ha evidenziato i benefici economici generati dall'evento per la città. "Il Gran Premio porta crescita economica, crea posti di lavoro, rafforza il turismo e aumenta la visibilità internazionale di San Paolo", ha spiegato Nunes.
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Secondo gli organizzatori, l'edizione 2025 del weekend brasiliano, che ha accolto circa 303 mila spettatori, avrebbe generato un impatto economico pari oltre 400 milioni di dollari.
"L'estensione fino al 2035 rappresenta un motivo di enorme orgoglio e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni" - ha aggiunto il CEO dell'evento Alan Adler -. "Ringrazio Formula 1, Stefano Domenicali, il sindaco Ricardo Nunes e l'amministrazione cittadina per il supporto e gli investimenti che hanno contribuito alla modernizzazione di Interlagos. Questa collaborazione è stata decisiva per la crescita dell'evento".
La tappa brasiliana, che per anni ha ospitato anche la sprint race, è sempre stata una delle preferite dei piloti per la sua imprevedibilità, con quella pioggia che potrebbe cambiare il volto anche di questo weekend. Proprio questa imprevedibilità del meteo nel corso degli anni ha portato a finali di stagione in cui nulla era scritto.
Il Brasile avrà un futuro a lungo termine non solo in calendario, ma anche in termini di piloti, dato che oltre a Gabriel Bortoleto, proprio a partire proprio da questo weekend sulla griglia figura anche Rafael Camara, giovane talento della FDA ora alla Haas.
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