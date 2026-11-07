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Formula 1 Brasile
F1 | La pioggia esalta i piloti: Interlagos premia le scelte della FIA
Le condizioni proibitive hanno costretto la direzione gara a rinviare l'inizio delle qualifiche. Una decisione corretta, confermata dall'evoluzione della pista. La FIA ha gestito bene una situazione difficile, mentre i piloti hanno dato prova di grande sensibilità nelle condizioni più insidiose.
Roberto Chinchero
Modificato: 7 nov 2026, 21:30
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Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
C'è un'impazienza di fondo, comprensibile, ogni volta che la pioggia costringe la Formula 1 a fermarsi. È accaduto anche a Interlagos, dove alle 15 locali, orario previsto per l'inizio delle qualifiche, le condizioni della pista erano semplicemente impraticabili per una monoposto moderna. Non si trattava soltanto della quantità d'acqua caduta sull'asfalto, ma di due problemi ben precisi: visibilità e aquaplaning. Due fattori sui quali non esistono margini di compromesso quando si parla di sicurezza.
Come da prassi, la FIA si è affidata alle valutazioni di Bernd Mayländer, da 26 anni pilota ufficiale della safety car. Il tedesco ha effettuato diversi sopralluoghi, monitorando l'evoluzione di una situazione meteorologica particolarmente complicata. Interlagos è un circuito noto per la rapidità con cui può essere investito da precipitazioni violente, ma anche per la velocità con cui l'asfalto torna praticabile. Questa volta, però, l'intermittenza della perturbazione ha impedito a lungo di individuare una finestra utile. La violenza del maltempo è stata confermata anche dagli avvisi inviati dalla Protezione Civile di San Paolo sugli smartphone, con l'invito alla popolazione a mettersi al riparo.
Durante l'attesa, inevitabilmente, sono tornate le polemiche. La Formula 1 è ancora in grado di correre sotto la pioggia? Una domanda ricorrente, spesso accompagnata dal confronto con un passato in cui le monoposto sembravano poter affrontare qualsiasi condizione. La risposta è arrivata proprio dalla pista di Interlagos: la Formula 1 può girare sul bagnato, anche in presenza di pioggia abbondante, ma non quando il circuito è allagato.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
È una distinzione fondamentale, troppo spesso trascurata. Non è soltanto una questione di pneumatici, ma anche della quantità d'acqua che le monoposto riescono a smaltire e della visibilità di chi segue un'altra vettura. Quando l'aquaplaning diventa incontrollabile, il talento del pilota non può compensare i limiti fisici.
Dopo circa cento minuti d'attesa, un nuovo sopralluogo di Mayländer ha dato finalmente il via libera. Nel frattempo, le condizioni erano cambiate: da una pista impraticabile si era passati a una superficie sulla quale era possibile guidare, inizialmente con pneumatici full wet. Una scelta legata non soltanto alla quantità d'acqua, ma anche alle basse temperature, che rendevano particolarmente difficile portare le intermedie nella corretta finestra di funzionamento.
La gestione della FIA merita un giudizio positivo. La Federazione ha resistito alla pressione di anticipare il via, aspettando che ci fossero le condizioni necessarie per disputare la sessione. Una decisione premiata dall'evoluzione meteorologica, che ha consentito di portare a termine una giornata iniziata sotto i peggiori auspici. Solo negli ultimi quattro minuti della Q3 le precipitazioni sono nuovamente aumentate, ma a quel punto la griglia di partenza c’era.
Rafael Camara, Haas F1
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Il merito va riconosciuto anche ai piloti. Le qualifiche hanno offerto una dimostrazione di altissima guida tecnica, con ventidue protagonisti chiamati ad adattarsi continuamente a una pista in continua evoluzione, prima con le full wet e successivamente con le intermedie. In condizioni nelle quali sarebbe bastata una minima imprecisione per perdere il controllo della monoposto, la qualità della guida ha fatto la differenza.
L'unico a finire contro le protezioni è stato Rafael Câmara, ma sarebbe ingeneroso giudicare la sua prestazione soltanto attraverso quell'episodio. Il brasiliano è al debutto assoluto in un Gran Premio di Formula 1 e si è trovato ad affrontare uno degli esami più difficili che si possano immaginare per un esordiente. Nel complesso, la sua giornata resta sorprendente.
Interlagos ha ricordato che la Formula 1 non ha perso la capacità di correre sotto la pioggia. Servono però condizioni che consentano ai piloti di esprimere il proprio talento, senza trasformare la guida in una lotteria. Oggi, dopo cento minuti di pazienza, è stato possibile farlo. E ne è valsa la pena.
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