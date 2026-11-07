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F1 | Antonelli: “Ho fatto due errori, ma non ero al 100%. Ci giochiamo la vittoria in ogni condizione”

L'italiano ha chiuso al terzo posto una qualifica bagnata e molto insidiosa per tutti, ma condizionata da due errori in Q3 che hanno ampliato il distacco. Tuttavia, grazie alla penalità di Russell partirà in prima fila accanto a Norris: una gara asciutta darebbe meno incognite, ma Kimi si sente pronto a giocarsi la vittoria anche sotto la pioggia.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 7 nov 2026, 22:38

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Per un pilota appena diventato campione del mondo, e che vuole sempre essere davanti, quel terzo posto a circa sei decimi dalla pole fa storcere un po’ il naso, ma per Andrea Kimi Antonelli ci sono comunque diversi motivi per guardare alla gara di domani con grande fiducia, sia che la corsa sia asciutta, sia che sia bagnata, come pronosticano le previsioni.

Durante le qualifiche di oggi la grande protagonista è stata la pioggia a intermittenza, soprattutto in Q3, quando ha costretto i piloti a dover azzeccare subito il giro giusto. È lì che l’italiano sente di aver lasciato qualcosa sul tavolo, perché nell’ultima manche ha commesso degli errori sia in curva 5, dove serve molta fiducia in inserimento, sia in curva 9, una delle più complesse perché va affrontata in combinata, frenando e sterzando in contemporanea.

Con una pioggia instabile è facile commettere un errore, come se ne sono visti tanti in questa qualifica, e senza quelle due sbavature Kimi è naturalmente convinto che il distacco dalla vetta sarebbe potuto essere più contenuto. Questa è stata per tutti anche la prima qualifica sul bagnato con queste monoposto e, dato il grip relativamente basso di Interlagos, che già sull’asciutto ha messo in difficoltà tanti piloti, riuscire a far funzionare le gomme nella giusta finestra operativa non è mai semplice e così immediato.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Non è stata facile la prima qualifica sul bagnato. Anche questa pista non è facile sul bagnato, soprattutto con i cambiamenti di asfalto è difficile trovare la linea giusta, però devo dire che Q1 e Q2 è stato difficilissimo fare un giro libero, senza traffico, poi anche passare all'intermedia non è stato facile”, ha commentato Antonelli a Sky al termine delle qualifiche.

“Però è un peccato perché in Q3 ho fatto due grossi errori, soprattutto la 5 e la 9, ho perso tanto. Senza saremmo stati molto più vicini, in lotta per una posizione migliore, però domani parto in prima fila”, ha poi aggiunto Kimi.

In effetti, data la penalità di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del motore termico inflitta al compagno di squadra George Russell, Antonelli guadagnerà una posizione e partirà in prima fila proprio al fianco di Norris, per di più sull’interno, che qui in Brasile può spesso rivelarsi un vantaggio per attaccare alla prima staccata.

In vista della gara di domani il meteo resta incerto. Al momento le previsioni indicano che la pioggia potrebbe tornare a mescolare le carte in tavola, con una corsa imprevedibile, anche perché qui a Interlagos il livello d’acqua in pista può cambiare rapidamente, passando dall’asciutto alle full wet nello spazio di pochi minuti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al venerdì Antonelli era sembrato il chiaro riferimento per tutto il resto della griglia, sia sul giro secco che sul passo gara, proprio perché aveva trovato subito il feeling con una pista dove già lo scorso anno era stato molto competitivo. Nonostante un sottosterzo che, in qualche modo, ha colpito un po’ tutti, la W17 era in realtà ben bilanciata e veloce sia nei tratti più rapidi sia in quelli più lenti.

Proprio quell’equilibrio che ad altri era mancato aveva rappresentato la forza sia di Antonelli sia della Mercedes qui a Interlagos. Per questo una gara asciutta potrebbe essere più nelle corde di Kimi, che può contare su un’ottima base di partenza, rivelatasi subito efficace. La pioggia potrebbe aggiungere più incognite, ma l’italiano si sente pronto ad affrontare ogni condizione per giocarsi la vittoria.

“Devo dire che sull'asciutto mi sono sentito molto bene tutto il weekend, diciamo che sin dal primo giro mi sono trovato bene, avevo molta confidenza, sul bagnato non ho voluto fare errori e per questo magari ho guidato non al 100%, però ho imparato molto da questa sessione. Domani se sarà bagnato sarò molto più preparato”.

“Alla fine va bene tutto, domani cercheremo di essere pronti per qualsiasi condizione, però sicuramente sull'asciutto ho molta confidenza, però sono sicuro che anche se sarà bagnato ce la potremo giocare”.

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