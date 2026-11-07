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F1 | Norris brilla sotto la pioggia e riporta in pole la McLaren a Interlagos. Antonelli partirà 2°

Il britannico ha costruito il giro decisivo proprio pochi istanti prima che l'intensità della pioggia aumentasse di nuovo in Q3, conqusitando così una splendida pole. Beffato Russell sul finale, che ha abortito il giro decisivo, mentre Antonelli, terzo in qualifica, domani erediterà la prima fila. Leclerc 4°, ma andrà in penalità.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 7 nov 2026, 20:46

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La pioggia è stata la grande protagonista del sabato di San Paolo, regalando delle qualifiche davvero intense nonostante la lunga attesa di oltre un’ora che ha posticipato l’inizio delle prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza della gara di domenica pomeriggio. Sull’acqua è emersa la McLaren e, soprattutto, Lando Norris, bravissimo nel mettere insieme il giro della pole pochi istanti prima che la pioggia aumentasse di intensità.

Dopo una tregua nelle prime due manche, nel corso della Q3 c’è stata una breve fase in cui il meteo è rimasto stabile dando modo ai piloti di girare con la gomma intermedia. È lì che Norris ha fatto la differenza, riuscendo a centrare il giro che domani gli varrà la prima casella sulla griglia, perché pochi secondi più tardi la pioggia è tornata ad aumentare di intensità, rendendo impossibile battere quel tempo, tanto che nessuno è tornato in pista nonostante di fossero diversi minuti ancora a disposizione prima della bandiera a scacchi.

Secondo tempo per George Russell, seppur con un rimpianto. Il britannico si stava migliorando durante il suo secondo tentativo, ma avendo Alex Albon davanti, il team gli aveva suggerito di alzare il piede e prendere spazio per non essere disturbato nel giro successivo. Tuttavia, pochi istanti più tardi la pioggia è tornata a farsi più copiosa e Russell non ha più avuto modo di migliorarsi perdendo così la chance di centrare la pole.

George Russell, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, accanto a Norris domani non ci sarà Russell, bensì il suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, perché il britannico della Mercedes dovrà scontare cinque posizioni di penalità per la sostituzione del motore sulla sua W17 e prenderà quindi il via dalla settima casella. Kimi salirà in prima fila dopo aver centrato il terzo posto nella qualifiche di oggi.

Charles Leclerc ha invece centrato il quarto posto, seppur a oltre otto decimi dalla pole conquistata da Norris. Tuttavia, come Russell, anche il monegasco della Ferrari dovrà scontare una penalità in griglia (nel suo caso di 10 posizioni) per la sostituzione del motore termico, scivolando fino al 14° posto. A beneficiarne saranno Liam Lawson e Nico Hulkenberg, rispettivamente quinto e sesto in qualifica, che domani occuperanno la seconda fila.

Proprio qui il pilota neozelandese aveva centrato la sua miglior qualifica due anni fa con la Racing Bull sempre sul bagnato e sempre con un quinto posto, ma questa volta grazie alle varie penalità dei rivali farà un balzo in avanti di altre due caselle salendo al terzo posto, il suo miglior risultato in F1. Lawson continua a essere un bellissimo grattacapo per la scuderia di Faenza, che deve decidere se rinnovare o meno il suo contratto per il 2027 o lasciar spazio alle giovani leve dello junior team. Benissimo anche Hulkenberg con l’Audi, il quale sotto la pioggia riesce spesso a far emergere il proprio talento.

Settimo tempo per Isack Hadjar davanti a Oliver Bearman, bravissimo nel portare la Haas in Q3. Un plauso va anche a Fernando Alonso, autore dell’ennesimo miracolo: sotto la pioggia i limiti della Power Unit Honda non sono emersi come sull’asciutto e questo ha permesso allo spagnolo di conquistare la prima Q3 dell’anno per l’Aston Martin. A chiudere la top 10 è Alex Albon, autore di una bella qualifica.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il primo tra gli eliminati in Q2 è stato Lewis Hamilton, il quale in realtà non è neanche tornato in pista quando il tracciato è progressivamente migliorato al punto da poter montare le intermedie. Dato che l’inglese sarebbe dovuto comunque partire dal fondo domani a causa della doppia sostituzione della Power Unit dopo il guasto accusato in FP3, non aveva senso tornare in pista, preferendo restare ai box.

L’aver comunque completato qualche giro sul bagnato è comunque stato sicuramente utile in vista di domani, dato che il meteo prevede pioggia anche per la gara. Fuori anche Oscar Piastri, che nel tentativo con la gomma intermedia sul finale non è riuscito a trovare quei decimi necessari per superare il taglio: l’australiano ha infatti mancato l’accesso alla Q3 per oltre un secondo, faticando molto con gli pneumatici a banda verde.

Tredicesimo Rafael Camara, al debutto sulla Haas in condizioni particolarmente difficili. Il brasiliano ha chiuso le sue qualifiche contro le barriere dopo essere andato lungo in curva 12, ma è comunque riuscito a trovare l’accesso alla Q2, tra l’altro dopo che anche in Q1 era finito a muro danneggiando l’ala anteriore e bucando la gomma anteriore sinistra. Si può dire che questo sia stato un debutto… con il botto, nel bene e nel male.

Segue Arvid Lindblad in quattordicesima posizione, con il britannico della Racing Bulls costretto a fermarsi in pista a causa di un problema alla Power Unit. Eliminati in Q2 anche Carlos Sainz con la seconda William e Max Verstappen, il quale, come Hamilton, sarebbe comunque stato costretto a partire dal fondo per la sostituzione di alcuni componenti, per cui ha scelto di non girare e non prendersi rischi nella seconda manche.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Se sull’asciutto Alpine poteva essere una delle protagoniste a centro gruppo, al contrario sull’acqua qualcosa non ha funzionato, con entrambe le due A526 eliminate già al termine della Q1 con Franco Colapinto 17° per poco più di due decimi dall’ultimo posto valido per il Q2, proprio davanti al compagno di squadra Pierre Gasly che qui, due anni fa, sotto l’acqua conquistò uno splendido podio.

Entrambi i piloti dell’Alpine si sono lamentati di una totale assenza di grip nel corso dell’ultimo giro. Riuscire a mantenere le gomme nella corretta finestra di temperatura, infatti, non è stato semplice: con la tanta acqua in pista è vero che la pista è migliorata giro dopo giro, ma serviva anche gestire un surriscaldamento con tanti passaggi un successione.

Fuori nella prima manche anche Lance Stroll con l’Aston Martin, autore di un lungo dopo curva 12 che lo ha portato a finire sull’erba perdendo diverso tempo, oltre alle Cadillac di Valtteri Bottas, lontano poco più di sei decimi da una possibile Q2, e Sergio Perez. Ultimo Gabriel Bortoleto, finito lungo come Stroll in curva 12, ma finendo contro le barriere.

Il brasiliano è riuscito a ripartire e ritornare ai box, ma il problema è che per togliersi dalle barriere è finito in una pozzanghera con tanto fango che ha inondato tutta la parte posteriore della vettura, al di là di possibili danni riportati alle sospensioni nel momento in cui ha toccato il muretto.

cq

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

1'27.470

I 177.345 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.204

1'27.674

0.204 I 176.932 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.625

1'28.095

0.421 I 176.087 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.819

1'28.289

0.194 I 175.700 5 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+0.851

1'28.321

0.032 I 175.636 6 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.198

1'28.668

0.347 I 174.949 7 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+1.293

1'28.763

0.095 I 174.762 8 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+2.361

1'29.831

1.068 I 172.684 9 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 23

+2.841

1'30.311

0.480 I 171.766 10 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.986

1'30.456

0.145 I 171.491 11 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+2.531

1'30.001

W 172.358 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+2.899

1'30.369

0.368 I 171.656 13

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 18

+4.045

1'31.515

1.146 I 169.506 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+4.217

1'31.687

0.172 W 169.188 15 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19

+4.315

1'31.785

0.098 W 169.008 16 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 9

+3.768

1'31.238

W 170.021 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+5.857

1'33.327

2.089 W 166.215 18 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+5.979

1'33.449

0.122 W 165.998 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+6.183

1'33.653

0.204 W 165.636 20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 12

+6.304

1'33.774

0.121 W 165.423 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 12

+7.039

1'34.509

0.735 W 164.136 22 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 5

+14.094

1'41.564

7.055 W 152.735 Guarda i risultati completi

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