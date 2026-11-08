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F1 | Stella riconosce: "Russell era probabilmente il più veloce, Norris ha sfruttato l'occasione"

Il team principal McLaren ammette che la Mercedes di Russell aveva il potenziale per conquistare la pole position colta da Lando a Interlagos. Stella elogia Norris, ma rivela: "George era sul passo della pole, forse anche più veloce". Le novità della MCL40 hanno funzionato.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 8 nov 2026, 09:26

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Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La pole position conquistata da Lando Norris nelle difficilissime qualifiche del Gran Premio del Brasile ha confermato ancora una volta le qualità del pilota McLaren sul bagnato. Ma il più veloce in pista, almeno potenzialmente, potrebbe essere stato George Russell. A sostenerlo non è soltanto il pilota Mercedes, comprensibilmente deluso per l'occasione sfumata, ma anche Andrea Stella, team principal della McLaren.

Un riconoscimento significativo, arrivato proprio dal responsabile della squadra che ha conquistato la prima posizione. Stella non ha ridimensionato la prestazione di Norris, ma ha ammesso che l'episodio che ha coinvolto Russell nella fase conclusiva della Q3 potrebbe aver cambiato l'esito delle qualifiche.

“Dobbiamo riconoscere che probabilmente in Q3 la macchina più veloce era quella di Russell – ha spiegato Stella – George ha raggiunto Albon e non è riuscito a completare il suo secondo giro con le gomme intermedie. Fino a quel momento il suo tempo era in linea con quello della pole position, se non addirittura migliore”.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il riferimento è all'episodio che ha provocato la frustrazione del pilota Mercedes. Russell stava completando un giro molto competitivo quando ha raggiunto la Williams di Alexander Albon. Dal muretto gli è stato chiesto di rallentare, nella convinzione che avrebbe avuto la possibilità di effettuare un ulteriore tentativo prima dell'arrivo della pioggia più intensa.

La valutazione si è rivelata sbagliata. Le precipitazioni sono aumentate rapidamente, impedendo a Russell di migliorare il proprio riferimento e lasciandolo con il secondo tempo. Resta il dubbio legato alla presenza di Albon davanti alla Mercedes: anche proseguendo, George avrebbe potuto perdere tempo nell'ultimo settore. Ma la decisione di interrompere il giro ha eliminato qualsiasi possibilità di verificare quale sarebbe stato il risultato.

L'ammissione di Stella assume un significato particolare perché arriva al termine di una sessione nella quale la competitività della McLaren è cambiata sensibilmente in funzione della quantità d'acqua presente sull'asfalto.

Lando Norris, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Abbiamo visto oscillazioni piuttosto interessanti nelle nostre prestazioni – ha spiegato il team principal – in Q1, quando c'era molta acqua in pista, eravamo relativamente a nostro agio. I tempi arrivavano con facilità ed entrambi i piloti erano competitivi. In Q2, con meno acqua, abbiamo iniziato a soffrire maggiormente, anche con Lando. Poi, in Q3, con il ritorno della pioggia, siamo tornati competitivi”.

Una situazione che Stella attribuisce soprattutto alla relazione tra le caratteristiche della monoposto e le condizioni della pista, più che agli aggiornamenti tecnici introdotti dalla McLaren a Interlagos.

“Credo che oggi sia stata soprattutto una questione di corrispondenza tra le condizioni e il comportamento della macchina, piuttosto che di aggiornamenti che ci hanno reso particolarmente competitivi al punto da conquistare la pole. I miglioramenti hanno dato sostanzialmente il guadagno cronometrico che ci aspettavamo, ma lo abbiamo visto soprattutto sull'asciutto”.

Questo non toglie nulla, secondo Stella, alla prestazione di Norris. Il britannico ha saputo interpretare una qualifica caratterizzata da condizioni in continua evoluzione, sfruttando al meglio le finestre nelle quali la McLaren era più competitiva. “Non è la prima volta che Lando conquista una pole position in queste condizioni – ha sottolineato Stella è un maestro”.

Il risultato finale premia quindi Norris, autore del giro che gli ha garantito la prima posizione, ma lascia aperto l'interrogativo su ciò che Russell avrebbe potuto ottenere. Il britannico ha chiuso la sessione con la convinzione di aver perso una pole alla sua portata, una sensazione che trova un riscontro importante nelle parole del responsabile della squadra avversaria.

La differenza, in una qualifica condizionata dalla pioggia, l'hanno fatta anche la gestione del traffico e la capacità di completare il giro nel momento giusto. Norris ci è riuscito, Russell no. E per una volta è proprio il team principal di chi ha conquistato la pole a riconoscere che il risultato avrebbe potuto essere diverso.

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