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F1 | Hamilton conciliante: "Abbiamo voltato pagina. E ora divertiamoci perché adoro Interlagos con l'acqua"
Il sette volte campione del mondo spiega che “...non è stato Fred a 'chiarire le cose' tra me e Charles. Ci siamo seduti a parlare e abbiamo superato la questione". Lewis in gara scatterà 20esimo dopo aver smarcato due motori che gli sono costate le penalità: riuscirà a ripetere una rimonta che gli era già riuscita con la Mercedes?
Franco Nugnes
Pubblicato: 7 nov 2026, 22:25
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
La possiamo definire... acqua santa la pioggia che ha animato la qualifica del GP del Brasile, perché il weekend di Interlagos per la Ferrari non era iniziato nel modo migliore.
La SF-26 sulla pista paolista non sembrava nemmeno parente della macchina che poteva ambire a una doppietta in Messico. I dati delle libere del venerdì avevano mostrato una rossa in seria difficoltà anche nei tratti lenti della pista, dove la rossa ha sempre svettato.
Lewis Hamilton, inoltre, non ha rinunciato a sparare a palle incrociate contro Charles Leclerc nella giornata media che giovedì ha preceduto l’incontro chiarificatore con Fred Vasseur e il monegasco e l’ambiente del team sembrava ancora surriscaldato, mentre la pioggia di oggi sembra aver... raffreddato le reazioni del britannico dopo la qualifica di Interlagos anche se la giornata di sabato non è cominciata bene per il sette volte campione del mondo.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Prima della FP3 gli era stato sostituito il motore endotermico nella consapevolezza che avrebbe pagato una penalità di dieci posizioni smarcando la quinta unità stagionale (proprio come il compagno di squadra, Leclerc), ma anche nella certezza che a Interlagos è possibile costruire una rimonta.
A complicare il weekend di Lewis c’è stato lo stop a sorpresa nell’ultimo turno di prove libere dopo appena sette giri percorsi: il motore nuovo ha patito una copiosa perdita d’olio nella zona d’attacco al cambio sulla bancata di sinistra. Oltre a perdere tutta la sessione, Hamilton ha dovuto omologare un nuovo propulsore e, a quel punto, ha deliberato una nuova power unit ADUO2 completa.
L’inglese, quindi, sarà chiamato domani a ripetere una rimonta che lo aveva già reso famoso con la Mercedes. L’impresa è possibile, tanto più che la Ferrari è parsa avere una buona competitività sotto la pioggia.
Sappiamo quanto sei forte su questo tracciato e in queste condizioni, ma a causa della penalità, quella di oggi è stata una qualifica basata sul migliore compromesso e deve essere stata frustrante...
“Sì, beh... innanzitutto ci tengo a dire che adoro guidare sotto la pioggia. Quello di Interlagos è un circuito fantastico in cui correre con il maltempo, specialmente sul bagnato".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
"Avrei voluto restare in pista e lottare un po' di più con gli altri, ma purtroppo abbiamo avuto quel problema durante la FP3 e non ho potuto completare molti giri. Di fatto, per me è stata una sessione di test, utile a capire come si comporta la vettura in condizioni difficili, nel caso in cui domani dovesse piovere di nuovo”.
Partirai dal 20esimo posto sullo schieramento e l’acqua è data per sicura. Sembri rasserenato: sei fiducioso perché la macchina sembra competitiva o perché ti sei chiarito con Vasseur dopo le polemiche? Ci sono delle basi solide per proseguire la stagione?
“Non è stato Fred a "chiarire le cose" tra me e Charles. Ci siamo seduti a parlare, abbiamo superato la questione e abbiamo voltato pagina. Nutriamo ancora un grande rispetto reciproco. E ora proseguiamo come sempre: sono contento che abbiamo avuto il confronto".
"A volte, in situazioni del genere, basta semplicemente parlarne. Non ci sono state richieste particolari da nessuna delle due parti. Abbiamo semplicemente esposto i nostri punti di vista, individuando gli aspetti su cui possiamo migliorare e come possiamo sostenerci a vicenda. Spero quindi che le prossime gare vadano meglio...”.
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