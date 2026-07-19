F1 | La Russa si complimenta con Antonelli: "Si conferma un fuoriclasse"

In un'estate dove il calcio italiano è fermo, intento a guardare gli altri giocare il Mondiale nel continente americano, a tenere alta l'attenzione sullo sport azzurro sono Jannick Sinner (recente vincitore di Wimbledon) e Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1.

Ed è proprio al pilota bolognese della Mercedes che sono arrivati i complimenti per l'ennesimo capolavoro di una stagione che sembra consacrarlo come un pretendente assai credibile al titolo iridato.

Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, ha subito fatto arrivare le sue parole dedicate al 19enne emiliano.

“Kimi Antonelli si conferma un fuoriclasse. E, se ancora ve ne fosse bisogno, un nuovo record misura il talento del giovane pilota: con la sesta vittoria stagionale di oggi in Belgio, eguaglia il mito di Ascari che nel 1952 ottenne lo stesso numero di trionfi in una singola stagione di Formula 1”.

Il presidente di ACI Sport ha già rivolto lo sguardo all’appuntamento di Monza “che sarà una grande festa tricolore”.

“Un’altra domenica eccezionale per i colori italiani - aggiunge il presidente della Federazione Sportiva dell’Automobilismo - impreziosita dalla grande prestazione della Ferrari di Charles Leclerc che rende il nostro Paese sempre più ‘protagonista assoluto’ della Formula 1”.

“Il valore e la forza del giovane talento bolognese - conclude Geronimo La Russa - si misurano non solo in pista, con gli straordinari risultati di quest’anno, ma anche nell’emozione e nell’orgoglio che suscita ogni weekend nel cuore di spettatori e telespettatori: l’Inno nazionale corona sempre più le sue imprese sportive”.