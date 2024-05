F1 | La Ferrari aspetta e la McLaren fa debuttare la nuova MCL38!

La McLaren non perde tempo: a Miami ha deciso di far debuttare tutto il pacchetto nuovo di aggiornamenti, infischiandosene del fatto che l’appuntamento statunitense sia il secondo stagionale, dopo la Cina, con il format della Sprint Race e, quindi, con un solo turno di prove libere.

La squadra di Woking ha preso una decisione saggia: ha affidato la MCL38 evoluta (è una sorta di macchina nuova…) a Lando Norris, mentre Oscar Piastri effettuerà l’unico turno di libere con la versione standard, in modo di consentire ai tecnici di effettuare delle valutazioni di confronto dopo il back to back.

McLaren MCL38: ecco la nuova ala anteriore e la sospensione che è modificata nelle cover dei bracci Foto di: Filip Cleeren

Non è un mistero che l’obiettivo sia quello di incrementare le prestazioni, per confermare la McLaren davanti alla Ferrari e ambire al ruolo di sfidante della Red Bull.

“Speriamo di disporre di una monoposto subito più veloce. Penso che sia logico pensare di avere una macchina più prestazionale dopo il duro lavoro che è stato fatto in fabbrica nelle ultime settimane. Se non fossimo convinti del salto di qualità non avremmo preso il rischio di far debuttare la nuova macchina in un weekend con la gara sprint”.

Possiamo affermare che quello della McLaren è un pacchettone di aggiornamento che riguarda ogni parte della monoposto, tanto che potrebbe essere definita una versione B della MCL38.

Lo studio aerodinamico dell’anteriore è stato rivisto a cominciare dall’ala anteriore che è tutta nuova: il capo degli aerodinamici, Peter Prodromou, ha studiato dei profili che lavorano meglio in sinergia con la brake duct e la diversa sospensione anteriore che dovrebbe laminare meglio i flussi verso il fondo e le bocche dei radiatori con cover in carbonio di nuovo disegno.

Ecco la McLaren MCL38 evoluzione vista a Miami Foto di: Filip Cleeren

Nuova è anche la bocca dei radiatori con una più ridotta sezione frontale e con una “visiera” decisamente più orientata verso lo stile della Red Bull RB20 che, tanto per cambiare, farà scuola, visto che anche la Ferrari si prepara ad andare in questa direzione, abiurando il vassoio della SF-24.

Dettaglio della nuova fiancata e del fondo della McLaren MCL38 Foto di: Filip Cleeren

Se il corpo vettura cerca di ridurre la resistenza all’avanzamento con una parte superiore della fiancata che è più lineare per incurvarsi in basso nell'ultima porzione verso il retrotreno. E' stato fatto un grande lavoro di pulizia nell'undercut con uno svasamento laterale della pancia piuttosto evidente, il fondo punta ad un sensibile incremento della deportanza: si notano importanti cambiamenti sulla parte visibile del pavimento. C’è il tentativo di aumentare la portata d’aria verso l’esterno delle ruote posteriori dalla zona di bassa pressione, mentre è cresciuta la lunghezza della “scimitarra”, il profilo a sbalzo del marciapiede.

McLaren MCL38: si nota il cofano motore più rastremato e il bazooka piuttosto generose con grandi branchie Foto di: Filip Cleeren

La revisione della MCL38 riguarda anche il layout del cofano motore che è stato incredibilmente ridotto di sezione, mostrando una deriva verticale più grande che ai due lati sfoga dell'aria calda, per cui l'apertura in coda è decisamente più piccola, preferendo le grandi branchie ai lati di un bazooka decisamente più appariscente.

Anche nel posteriore c’è una sospensione con bracci dotati di nuove cover in carbonio pensate per i nuovi campi di flusso in quest'area delicata. Per aumentare la spinta verticale sono inedite anche le vistose alette che adornano la brake duct.

Dettaglio del posteriore della nuova McLaren MCL38 Foto di: Filip Cleeren

Il pacchetto è completato da un’ala posteriore con il profilo principale decisamente più scarico, ma questo può essere considerato principalmente un adattamento della vettura alle caratteristiche della pista di Miami.