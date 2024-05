F1 | Leclerc: "Il caldo ci darà una mano, ma aspettiamo le novità"

Se per valutare le reali possibilità di vedere Adrian Newey in Ferrari ci si basasse solo sulle espressioni del volto di Leclerc, si potrebbe scommettere su una positiva conclusione della vicenda con una buona dose di serenità.

Forse quella di Charles è solo una concreta speranza, o un desiderio che sembra però trovare conferma (positiva) nella crescente convinzione del paddock. Leclerc ha iniziato la consueta conferenza stampa del giovedì rispondendo a domande sul futuro della Ferrari (Newey, ovviamente) per passare poi al presente, ovvero il weekend di Miami.

“Newey in Ferrari? Ovviamente ne sarei molto felice – ha subito chiarito Charles - credo che Adrian sia una di quelle persone con le quali speri ad un certo punto della carriera di poter lavorare. Oggi possiamo dire di avere una squadra molto buona, negli ultimi sette-otto mesi siamo il team che ha confermato i maggiori progressi, ed aggiungere Adrian al nostro gruppo sarebbe fantastico, sappiamo che è un ingegnere che può fare la differenza. Fred ha sempre condiviso con me la sua visione della squadra a medio e lungo termine, ed io ho fatto altrettanto con lui. Sono davvero contento di come stanno andando le cose, siamo in una buona posizione e riusciamo ad attrarre le persone migliori al mondo”.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, nei colori blu Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

In attesa di conoscere il futuro di Newey, ad essere certo è il suo addio allaa Red Bull. Una partenza che potrebbe già condizionare i valori in campo.

“Quando la notizia è diventata ufficiale sono stato un po' sorpreso – ha ammesso Leclerc – non me l’aspettavo. Indebolirà la Red Bull? In ogni squadra ci sono molte persone coinvolte, ma alcune figure sono in grado di fare la differenza più di altre, e credo che Adrian faccia sicuramente parte di questo piccolo gruppo. Lo dice il suo percorso professionale, è stato in grado di raggiungere obiettivi molto importanti in tutte le squadre in cui ha lavorato. Ma ovviamente non ho una visione interna della squadra (la Red Bull) quindi è difficile commentare, posso solo dire che Adrian è un ingegnere che tutti nel paddock vorrebbero avere nel proprio team”.

Oltre ad un futuro intrigante, c’è un presente con ambizioni diverse ma comunque importante per la classifica, il morale della squadra ed anche per lo stesso Leclerc. Le analisi fatte dopo il weekend di Shanghai hanno confermato come il problema maggiore sofferto in Cina sia stato legato alle curve lente.

“È li che abbiamo perso più tempo – ha confermato Leclerc – conosciamo questa criticità e crediamo che una parte della soluzione dovrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti. Abbiamo però anche la possibilità di correggere parte del problema con il setup e la gestione generale della monoposto, e questo è un lavoro che sarà fatto a partire dalle prove libere”.

Nella doppia qualifica di Miami Charles potrà molto probabilmente contare su un piccolo alleato: le temperature elevate che dovrebbero essere costanti nell’arco dell’intero fine settimana.

“È un fattore che ci darà una mano – ha confermato Leclerc – su questa pista è abbastanza difficile mettere nelle gomme l'energia corretta per averle pronte nel giro di qualifica. Non credo che il caldo compenserà del tutto le caratteristiche della pista, ma ho dedicato molto tempo a questo aspetto, a Shanghai ho fatto dei passi avanti e ho continuato a lavorarci anche dopo la Cina”.

Vista laterale della Ferrari SF-24 di Charles Leclerc nella veste grafica di Miami Foto di: Giorgio Piola

Lo scorso anno a Miami Leclerc ha vissuto uno dei weekend più travagliati della stagione, con una doppia uscita di pista alla curva 7, in prove libere e qualifica.

“Posso dire che la situazione in cui eravamo nel 2023 era molto diversa – ha spiegato – l’imprevedibilità della monoposto è stata un incubo, ma siamo riusciti a fare dei grandi passi avanti. Quest’anno è la macchina è decisamente più prevedibile, soprattutto quando cambia la direzione del vento, siamo in una posizione migliore, poi le regole del gioco potrebbero cambiare con gli aggiornamenti che, si spera, arriveranno il prima possibile. Il pacchetto di novità ci dirà a quali obiettivi potremo ambire nella restante parte del campionato”.