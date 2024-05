F1 | Sainz non ha risposto no ad Audi, aspetta Red Bull o Mercedes

Il grafico del mercato piloti è una linea spezzata. I rumors si alternano quotidianamente, scatenando reazioni a catena per poi, il più delle volte, confermarsi un fuoco di paglia a cui segue l’inevitabile retromarcia.

Nel mucchio ci sono anche indicazioni corrette, magari smussate in modo improprio ma che contengono una parte di verità. Nella giornata di ieri è trapelata un’indiscrezione secondo la quale le trattative tra Carlos Sainz e l’Audi si sarebbero interrotte, con un ‘no’ arrivato da parte dello spagnolo. Interrogato in merito Sainz è stato molto chiaro: “Visto che vai dritto al punto sarà molto chiaro anche io: no, non è corretto. Non c’è niente di vero a riguardo, niente da aggiungere”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Scavando si è scoperto che qualcosa, in effetti, è accaduto, ma nulla che metta a rischio le trattative tuttora in corso. L’Audi è in attesa di una risposta da parte del management di Sainz che tarda ad arrivare.

Nella sede di Hinwil, così come nel quartier generale di Ingolstadt, non ci sono stati segnali che possono far pensare ad una chiara intenzione di Sainz di sposare il progetto. Carlos chiede tempo, non è certo un segreto che nella sua scala di priorità al primo posto ci sia un top team (Red Bull o Mercedes) e in questo momento i piani, soprattutto nella squadra campione del mondo, sono tutt’altro che chiari.

Potrebbe restare tutto com’è, potrebbe essere considerata un’alternativa a Sergio Perez (Sainz è al primo posto nella lista dei possibili sostituti) o potrebbe concretizzarsi il clamoroso addio di Verstappen (direzione Mercedes) che aprirebbe a Carlos un’autostrada verso Milton Keynes.

Se Max resterà dov’è, la figura di Sainz non è del tutto estranea ai progetti futuri della Mercedes, ed in questo scenario generale è ovvio che Carlos resti alla finestra in attesa che Verstappen faccia la prima mossa.

“Ci sono alcune cose che non dipendono completamente da me – ha ammesso Carlos - ma nel frattempo non siamo del tutto fermi, portiamo avanti ciò che possiamo fare. Ma tutte queste cose sono legate ad un’attesa”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, con Frederic Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz e il suo management sanno bene che in ballo c’è il futuro di Carlos, l’occhio è sul 2025 ma lo sguardo è sul lungo periodo. Legarsi oggi all’Audi vorrebbe dire uscire dal mercato con il rischio che possano aprirsi opportunità di grande valore e con meno incognite.

Quella che in apparenza può sembrare una strategia rischiosa da parte del management di Carlos (ovvero rischiare che Audi possa firmare un secondo pilota) in realtà non è così avventata, perché nel rapporto di forza tra Sainz e l’Audi è lo spagnolo ad essere in vantaggio.

In ottica 2025 il mercato non offre ad Audi alternative della stessa caratura di Sainz, mentre per lo spagnolo di alternative alla Sauber per il prossimo mondiale ce ne sono diverse. “Abbiamo parlato con tutti”, ha più volte fatto sapere lo staff di Sainz. Se dovesse aprirsi una possibilità di grande qualità in ottica 2026 (è sempre Red Bull il soggetto) Carlos accetterebbe anche una stagione in un’altra squadra, e sul mercato non farebbe fatica a trovare un sedile (Williams o Alpine) non così diverso, come potenziale 2025, rispetto alla Sauber.

L’approccio Audi non può essere troppo condizionato dall’orgoglio, perché il rischio è quello di iniziare il programma Formula 1 con due piloti dal palmares ridotto all’osso. Il brand è indubbiamente prestigioso, gli investimenti ingenti, ma oggi ciò che offre (oltre ad un ingaggio importante) è la prospettiva di un 2025 nel quale passare la Q2 sarà tutt’altro che garantito ed un 2026 che al momento brilla nelle ambizioni dei piani di lavoro. La realtà è ben altra cosa.