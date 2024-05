F1 | Colpo Alpine: David Sanchez è il nuovo direttore tecnico

David Sanchez non ha impiegato molto a trovare un ruolo di spicco in un altro team di Formula 1. Questa mattina l'ingegnere francese è stato annunciato da Alpine come nuovo direttore tecnico esecutivo.

Sanchez aveva lasciato la McLaren solo poche settimane fa, occupando un ruolo non consono a ciò che era stato pattuito con i vertici di Woking al momento del suo ingaggio. infatti la permanenza nella squadra britannica è durata appena poche settimane prima di un addio consensuale.

Ora Sanchez approda a Enstone supervisionando il reparto tecnico avendo la responsabilità assoluta delle performance, dell'engineering e dell'aerodinamica. Non a caso dirigerà Ciaron Pilbeam (direttore tecnico delle performance), Joe Burnell (direttore tecnico dell'engineering) e David Weather (direttore tecnico del reparto aerodinamico), ovvero il triumvirato di direttori tecnici messo in piedi da Bruno Famin dopo le dimissioni di Dirk de Beer e Matt Harman.

L'ex capo aerodinamico di Ferrari e McLaren riporterà direttamente a Bruno Famin, team principal e vice presidente di Alpine Motorsport. Questo accordo è una mossa intelligente e importante per entrambe le parti: Sanchez cercava un ruolo importante dopo il matrimonio fallimentare con la McLaren, mentre Alpine era alla ricerca di un ingegnere di valore per rimpolpare il reparto tecnico e cercare di risollevare le sorti di una monoposto, la A524, nata nel peggiore dei modi.

David Sanchez, Direttore tecnico esecutivo Alpine Foto di: Alpine

"Sono lieto di accogliere nuovamente David a Enstone, dove ha iniziato la sua carriera nel 2005", ha dichiarato il team principal di Alpine, Bruno Famin. "Si tratta di una nomina fondamentale per garantire che stiamo ottimizzando tutto ciò che facciamo come squadra e che ci concentriamo sulle giuste aree di prestazione".

"È chiaro che le prestazioni della vettura e il percorso di sviluppo non si sono mossi a un ritmo sufficiente rispetto alle nostre ambizioni di squadra. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a David e di lavorare sodo insieme per raggiungere il successo finale".

David Sanchez ha commentato così il suo ritorno a Enstone dopo tanti anni passati lontano dal team: "Sono entusiasta di questa sfida con Alpine. Non vedo l'ora di tornare a lavorare a Enstone, il luogo in cui ho iniziato la mia carriera in Formula 1. Questo team ha sempre avuto tante persone fantastiche e il suo potenziale è chiaramente enorme".

"Questa squadra ha sempre coinvolto tante persone fantastiche e c'è chiaramente un grande potenziale da sfruttare. Abbiamo un grande compito da svolgere per migliorare le prestazioni in pista ed è questo tipo di sfida che mi motiva. Sono pronto a cominciare e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con i team tecnici di Enstone-Viry con l'unico obiettivo di riportare il successo regolare a questa grande squadra".