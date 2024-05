F1 | Racing Bulls sfoggia una livrea camaleonte al GP di Miami

Il mercato statunitense, per la Formula 1, è sempre più importante ogni anno che passa. La prima occasione per fare qualcosa di speciale è Miami, che ospita il primo dei tre appuntamenti che la Formula 1 ha fissato quest'anno negli States.

Tutti i team, in modi più o meno vistosi, hanno deciso di fare qualcosa di speciale per l'evento che si tiene in Florida in questo fine settimana. Racing Bulls ha deciso di dedicare ai suoi nuovi title sponsor, per la precisione VISA Cash App, la propria livrea.

Un cambiamento quasi radicale che, lo diciamo subito, lascia inalterata solo la zona del cofano motore e dell'abitacolo. Tutto il resto è stato ampiamente rivisto, con colori molto diversi da quelli che il team di Faenza ci ha abituato nei primi mesi in cui ha sfoggiato la sua nuova identità.

Livrea speciale delle RB F1 Team VCARB 01 per il GP di Miami Foto di: Red Bull Content Pool

Questi colori, ispirati da una delle carte VISA chiamata Chameleon, ricordano anche quelli che hanno reso Miami celebre nel mondo per via di telefilm di successo, di canotte NBA dei pluri campioni Miami Heat. Insomma, i canali che maggiormente danno popolarità a un luogo, oltre alle bellezze della città stessa, quindi la televisione e lo sport.

La livrea, che è stata presentata questa notte dal team con un evento dedicato, sfoggia tre colori principali: il giallo, lilla fluo e due tonalità di azzurro. Queste, in sequenza partendo dal giallo, sono visibili sul muso, sui profili verticali dell'ala anteriore, sulle pance, sulla zona coca-cola e sui profili verticali dell'ala posteriore. I copri cerchi in metallo rimangono però neri.

Una sequenza di colori che ricorda molto quelli offerti da Miami durante i suoi tramonti, spezzata solo dalle due linee bianche - quella sul cofano motore e quella tra il muso e l'abitacolo, che fanno da cerniera divisoria tra la solita livrea e quella dedicata al Gran Premio di Miami.

Livrea speciale delle RB F1 Team VCARB 01 per il GP di Miami Foto di: Red Bull Content Pool

Peter Bayer, amministratore delegato di Racing Bulls, ha dichiarato: "La livrea Chameleon Card di Visa Cash App RB è lo schema perfetto di colori per la nostra prima gara negli Stati Uniti del 2024. Sin dal giorno della presentazione del team e della vettura avvenuto lo scorso febbraio a Las Vegas, siamo riusciti a fare passi avanti e a portare con noi i nostri fan".

"Il desiderio di progredire e connessione è condiviso con Visa e Cash App che portano le persone, unite, nello sport attraverso esperienze impareggiabili. L'incredibile livrea che useremo a Miami e gli eventi che hanno preceduto il suo lancio a Miami dimostrano l'impegno nel team e in Formula 1, e non vediamo l'ora di vedere la Chameleon VCARB 01 in azione nel corso di questo fine settimana".

La livrea Chameleon sarà utilizzata su entrambe le VCARB 01 affidate a Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, ma anche sulla monoposto schierata dal team faentino nella Formula 1 Academy e affidata ad Amna Al Qubaisi.

Livrea speciale delle RB F1 Team VCARB 01 per il GP di Miami Foto di: Red Bull Content Pool