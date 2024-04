F1 | McLaren, salta Sanchez: via per un disallineamento di ruolo

Nel corso delle ultime ore la McLaren si è trovata a dover organizzare di nuovo il proprio reparto tecnico perché la notizia, ufficializzata questa mattina proprio dal team con un comunicato stampa, è legata a David Sanchez: l'ex aerodinamico della Ferrari, che aveva iniziato a lavorare in McLaren a gennaio dopo il periodo di gardening leave, lascia subito il team britannico.

Un fulmine forse non a ciel sereno, ma di sicuro abbastanza fragoroso da costringere Zak Brown e Andrea Stella a riorganizzare il team. Sanchez aveva lasciato la Ferrari nel febbraio dello scorso anno, diventando operativo in McLaren a gennaio 2024. Ora, nei primi giorni di aprile, è arrivato l'inatteso addio.

A portare alla separazione il team e l'aerodinamico - almeno stando al comunicato stampa diffuso - è il disallineamento di ruolo a cui Sanchez si è trovato a far fronte. Di fatto, Sanchez era stato ingaggiato per ricoprire un ruolo, ma si è trovato a occuparne un altro. Le parti in questione si sono parlate e hanno deciso di separarsi consensualmente.

"Questo ulteriore passo nell'evoluzione della struttura del Dipartimento Tecnico e del modello di lavoro all'interno del Team indica il nostro impegno a migliorare costantemente le nostre capacità tecniche e i nostri flussi di lavoro per una maggiore efficienza ed efficacia", ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"A seguito di un'attenta discussione tra David Sanchez e la leadership del team, è stata presa la decisione comune di lasciare il team. Dopo una riflessione comune, è emerso che il ruolo, le responsabilità e le ambizioni associate alla posizione di David non erano in linea con le nostre aspettative iniziali quando ha accettato di unirsi a noi nel febbraio 2023".

"Riconoscendo questo disallineamento, sia io che David abbiamo convenuto che sarebbe stato meglio separarci ora, in modo da consentirgli di perseguire altre opportunità in grado di sfruttare meglio la portata e l'ampiezza delle sue notevoli capacità. Apprezziamo molto e con gratitudine i contributi che David ha apportato nel corso del suo relativamente breve periodo di lavoro con noi e gli auguriamo il meglio nelle sue iniziative future".

A proposito del suo addio dopo appena un anno dal suo arrivo a Woking, David Sanchez ha aggiunto: "Sono grato per l'opportunità di aver fatto parte di questo team. Anche se il ruolo che avevamo immaginato e concordato non era allineato con la realtà della posizione che ho trovato, me ne vado con rispetto per la leadership, ammirazione per la dedizione dei miei colleghi e apprezzamento per l'apertura e l'onestà con cui abbiamo discusso e siamo arrivati a questa decisione".

"Auguro a questo team di continuare ad avere successo nel suo percorso verso la prima linea di partenza, a cui appartiene. Non vedo l'ora di affrontare la mia prossima sfida in F1".

Con l'addio di Sanchez, la McLaren ha deciso di affidare il ruolo di progettista a Rob Marshall, arrivato a Woking assieme a Sanchez, con Neil Houldey che diventa direttore tecnico (engineering) e Peter Prodromou direttore tecnico legato al reparto aerodinamico. Andrea Stella ricoprirà a interim il ruolo di direttore tecnico legato alle performance fino a quando non sarà trovata la persona adatta a ricoprirlo.