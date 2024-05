F1 | Vettel guiderà la MP4/8 di Senna a Imola prima del GP

Due anni fa, Sebastian Vettel ha deciso di ritirarsi dalla Formula 1 con l’intenzione di passare più tempo con la famiglia e dedicare maggior spazio ad attività a lui care, soprattutto a livello ambientale. Ma la passione per il motorsport e quel mondo che ha deciso di lasciare rimane sempre vivo, non solo grazie al test completato con la Porsche Hypercar qualche settimana fa, ma anche nei vari eventi in cui guida le monoposto che hanno scritto un pezzo di storia della Formula 1.

Tra la sua collezione c’è anche la MP4/8 del 1993 con cui Ayrton Senna completò il suo ultimo anno in McLaren prima del passaggio in Williams. Quella stagione si concluse con il secondo posto in classifica alle spalle di Prost, ma quel campionato viene ricordato anche per alcuni successi che sono entrati di diritto nella storia dello sport, come la vittoria a Donington, con quel primo magico primo giro sotto la pioggia grazie a cui rimontò dal quinto al primo posto.

A trent’anni dalla scomparsa di Ayrton Senna sono diversi gli appuntamenti con cui la Formula 1 vuole celebrare e ricordare il suo Campione, come per l’evento tenutosi oggi a Imola. In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna che si terrà fra circa due settimane, Sebastian Vettel farà riecheggiare il motore Ford che alimentava la MP4/8 proprio sul tracciato in riva al Santerno.

Il tedesco, che nel corso della sua carriera è stato in grado di conquistare quattro titoli mondiali, sarà infatti presente a Imola per rendere omaggio al compianto pilota brasiliano, una delle leggende e delle icone più importanti della Formula 1. Vettel scenderà in pista con l’ultima McLaren di Senna domenica 19 maggio, il giorno del Gran Premio, attorno alle 12:30 per una ventina di minuti, dopo la conclusione della gara della Porsche Supercup.

"Ayrton Senna non era solo un pilota che apprezzavo molto per essere uno dei migliori piloti che le corse abbiano mai visto, ma anche un uomo di grande compassione. Sono passati 30 anni dal suo incidente e vorrei rendere omaggio ad Ayrton. Sarò a Imola per il Gran Premio per guidare la sua auto, la McLaren MP4/8. Spero di vedervi domenica 19 maggio", ha spiegato Vettel in un messaggio sui social.

Per Vettel non sarà la prima volta alla guida della MP4/8, dato che l’aveva già guidata lo scorso anno a Goodwood, tra l’altro con un casco speciale con cui legava i suoi classici colori della bandiera tedesca a quelli brasiliani, gli stessi che hanno contraddistinto la carriera di Senna con quell’iconico sfondo giallo accompagnato dal verde e il blu.