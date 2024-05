F1 | Ora è ufficiale: Adrian Newey lascia la Red Bull a fine anno

Si chiude un'era. Una delle più vincenti della storia della Formula 1. Questa mattina Red Bull Racing ha ufficializzato la notizia che era nell'aria ormai da diversi giorni: Adrian Newey lascia il team di Milton Keynes al termine della stagione corrente.

Non si tratta di un colpo di scena, in quanto ormai la notizia circolava da diversi giorni. Ma è comunque una di quelle che fa tremare il Circus iridato perché, probabilmente, andrà a modificare anche i rapporti di forza tra le squadre non quest'anno, ma certamente nel prossimo futuro.

Il geniale ingegnere aerospaziale di Stratford-upon-Avon lascia così il team diretto da Christian Horner dopo 19 anni di permanenza e 13 titoli iridati tra quelli piloti e quelli Costruttori (senza contare le 118 vittorie e le 101 pole position dal 2006 a oggi). Un autore, forse quello principale, della trasformazione di un team che di famoso aveva solo il nome, quello per altro di una bibita energetica, in una squadra prima temibile, poi a tratti imbattibile. Certamente quasi sempre riferimento della categoria grazie a diverse soluzioni innovative.

Gli screzi con Christian Horner nati negli ultimi mesi, proprio poco dopo lo scoppio del caso che ha coinvolto il team principal di Red Bull a inizio anno, hanno portato Newey a considerare l'addio e a formalizzarlo proprio in questi giorni.

"Fin da quando ero un ragazzino, volevo diventare un progettista di auto veloci. Il mio sogno era quello di diventare un ingegnere di Formula Uno e ho avuto la fortuna di realizzare questo sogno", ha dichiarato Adrian Newey nel comunicato ufficiale diramato dalla Red Bull.

"Per quasi vent'anni ho avuto il grande onore di svolgere un ruolo chiave nei progressi della Red Bull Racing, da neonata a scuderia pluripremiata. Tuttavia, ritengo che sia giunto il momento di passare il testimone ad altri e di cercare nuove sfide per me stesso. Nel frattempo, le fasi finali dello sviluppo della RB17 sono ormai alle porte, quindi per il resto del mio tempo con il Team mi concentrerò su questo aspetto".

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, parla con Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Vorrei ringraziare le tante persone straordinarie con cui ho lavorato alla Red Bull negli ultimi 18 anni per il loro talento, la loro dedizione e il loro duro lavoro. È stato un vero privilegio e sono certo che il team di ingegneri sia ben preparato per il lavoro da svolgere per l'evoluzione finale della vettura nell'arco dei quattro anni previsti da questo regolamento".

"A titolo personale, vorrei anche ringraziare gli azionisti, il defunto Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya per il loro incrollabile sostegno durante il mio periodo alla Red Bull, e Christian, che non è stato solo il mio partner commerciale ma anche un amico delle nostre rispettive famiglie. Grazie anche a Oliver Mintzlaff per la sua gestione e a Eddie Jordan, mio caro amico e manager".

Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha aggiunto: "Tutti i nostri momenti più belli degli ultimi 20 anni sono arrivati con la mano di Adrian alla guida tecnica. La sua visione e la sua genialità ci hanno aiutato a conquistare 13 titoli in 20 stagioni".

"La sua eccezionale capacità di concepire al di là della F1 e di portare un'ispirazione più ampia alla progettazione delle vetture da Gran Premio, il suo notevole talento nell'abbracciare il cambiamento e nel trovare le aree più gratificanti del regolamento su cui concentrarsi, e la sua implacabile volontà di vincere, hanno aiutato la Red Bull Racing a diventare una forza più grande di quanto credo avrebbe potuto immaginare anche il compianto Dietrich Mateschitz".

"Ma soprattutto, gli ultimi 19 anni con Adrian sono stati molto divertenti. Per me, quando Adrian si è unito alla Red Bull, era già un designer superstar. Due decenni e 13 campionati dopo, se ne va come una vera leggenda. È anche un mio amico e gli sarò eternamente grato per tutto ciò che ha apportato alla nostra collaborazione. L'eredità che si lascia alle spalle riecheggerà nei corridoi di Milton Keynes e la RB17 Track Car sarà una testimonianza e un'eredità del tempo trascorso con noi".

Dopo l'annuncio del suo addio al team al termine della stagione 2024 di Formula 1, Newey continuerà a lavorare per il team fino a dicembre, contribuendo nello sviluppo della prima hypercar di Red Bull, la RB17 che sarà svelata il prossimo luglio a Goodwood, oltre a supervisionare il lavoro del reparto progettazione di Red Bull Racing in Formula 1.

Si apre ora il secondo - e forse ancora più importante - capitolo legato al futuro di Newey. Quale sarà la sua prossima tappa? L'impressione è che non ci vorrà molto tempo per saperlo.