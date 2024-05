F1 | Mercedes a Imola: Kimi Antonelli impressiona con la W13

Seconda giornata di test a Imola per Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano prosegue il piano di preparazione al debutto in F1 che la Mercedes gli ha costruito, dopo aver investito sul suo talento fin da quando era poco più di un bambino nel karting.

Il bolognese ieri ha percorso oltre 500 km con la Mercedes W13, la prima monoposto della Stella a effetto suolo, senza commettere alcun minimo errore, se non un leggero largo all’uscita della Rivazza nel quale ha solo raccolto della ghiaia e niente più.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12 Foto di: Mercedes AMG

Antonelli aveva già fatto il suo debutto con una F1 a porte chiuse al Red Bull Ring a metà mese: era stato una prima uscita breve fortemente condizionata dal maltempo (ha anche nevicato al primo giorno). La squadra di Brackley, per prendere confidenza con la massima categoria, gli aveva affidato la W12, vale a dire la freccia nera con la quale Lewis Hamilton aveva “quasi” vinto il suo ottavo titolo mondiale nel 2021. Parliamo di una monoposto molto competitiva espressione del regolamento precedente, mentre all’Enzo e Dino Ferrari Kimi si è trovato la W13, una macchina a effetto suolo decisamente più ostica.

Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W12 del debutto al Red Bull Ring di metà mese Foto di: Mercedes AMG

E anche con la vettura senza le pance il ragazzino emiliano (non è ancora maggiorenne) ha rilevato il suo grande talento: seguito dall’ingegnere Riccardo Musconi ha girato con un passo costante intorno all’1’20” con un carico di benzina stimato in una cinquantina di chili di benzina con gomme Pirelli bianche. Nel difficile GP dell’Emilia Romagna 2022, condizionato da un meteo molto variabile, con la pista spesso bagnata, George Russell era arrivato in FP2 a girare in 1’19”457, mentre Lewis Hamilton si era fermato a 1’19”992.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W13 a Imola Foto di: Davide Cavazza

Non è giusto fare dei paragoni diretti per le condizioni diverse, ma i riscontri sono identificativi del fatto che Kimi non abbia alcun timore reverenziale nel guidare una F1. Oggi il piano di lavoro è stato cambiato con run di 12 giri alternati da prove di partenza, segno che c’è anche la volontà di portare il ragazzo a memorizzare le procedure molto complesse di una moderna vettura da GP.

In serata, a fine programma, non è escluso che gli venga offerta l’opportunità di scaricare il serbatoio per cercare un giro secco. La sensazione è che si stia intensificando la preparazione, come se all’orizzonte ci possa essere un debutto in F1 prima del previsto.

C’è chi sostiene che Toto Wolff abbia chiesto una deroga alla FIA per far correre Antonelli già al GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sulla Williams che potrebbe essere lasciata libera da Logan Sargeant. James Vowles, team principal della squadra di Grove, conosce Kimi dai tempi del karting e ne apprezza le qualità: ci auguriamo che la Federazione Internazionale non crei un precedente perché non c’è alcun bisogno di anticipare i tempi del debutto di un talento che non deve essere bruciato per precipitazione.

Dopo il discusso ingresso nel Circus di Max Verstappen, la FIA aveva messo il limite minimo d’età dei 18 anni per l’ingresso dei giovani in F1 e non avrebbe senso voler giocare d’anticipo: Antonelli lasciamo crescere nel piano che Mercedes gli ha costruito con lungimiranza. Perché farlo finire in fondo alla griglia con una macchina poco competitiva?