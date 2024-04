F1 | Szafnauer risponde a Famin: "A524 lenta? Ce ne siamo andati prima che fosse fatta!"

Otmar Szafnauer torna a parlare e lo fa per rispondere a Bruno Famin, attuale team principal di Alpine che ha preso il suo posto al comando del team francese una volta che il manager americano è stato esautorato dai vertici del Gruppo Renault.

Di recente Famin aveva scaricato le colpe dell'attuale - tragico dal punto di vista sportivo - momento di Alpine all'ormai ex management diretto proprio da Szafnauer, coadiuvato da Alan Permane e Pat Fry. Tutti e tre, però, hanno lasciato il team nell'estate del 2023, per la precisione il 28 luglio.

Ed è proprio da questa data che Szafnauer ha fatto la sua considerazione, cercando di controbattere all'accusa di Famin.

"Cosa penso delle dichiarazioni di Famin? Questa è una buona domanda", ha iniziato Szafnauer. "Vorrei solo far notare a tutti, e sono sicuro che lo sapete già, che in generale quello che succede... E' necessario fare un passo indietro".

"Sapete che abbiamo restrizioni sul CFD e sulla galleria del vento. Quindi non possiamo avere tre gallerie del vento e non possiamo nemmeno utilizzare una singola galleria del vento a piena capacità, ma probabilmente a metà capacità, ed è lo stesso per il CFD. Ecco perché, a causa di questa situazione e della struttura gerarchica, riportiamo ogni otto settimane. Quasi tutti lavorano sulla macchina dalla stagione in corso fino alla pausa estiva, a seconda di quanto velocemente possiamo produrre risultati fino alla sosta, alcuni sviluppi arrivano a Singapore e si possono produrre più rapidamente, ma in generale l'ultimo grande sviluppo avviene a Singapore".

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Il grande pacchetto di sviluppo di cui parlavo è previsto per giugno, quindi prima della pausa, Dopo la pausa, tutti passano a lavorare sull'auto della stagione successiva. E quando arriva il momento di fare il passaggio impariamo comunque delle cose dalla stagione in corso, quindi possiamo cambiare cose del telaio, una geometria, o altre cose. E quando le cambiamo è spesso per ragioni aerodinamiche, quindi iniziamo ad apportare modifiche e facciamo diversi esperimenti che non si applicano necessariamente alla monoposto del momento".

"Questo è quello che è successo alla Renault. Permane e io siamo partiti a luglio, ed è stato dopo la nostra partenza che Alpine ha iniziato a lavorare sulla macchina dell'anno successivo. Anche Pat Fry si era dimesso in quel periodo. Quindi... Immagino che il pubblico laico possa dire: 'Ehi, tutti i problemi sono stati causati dalle persone che comandavano prima di questi".

Terminata la risposta diretta alle parole di Famin, Szafnauer è tornato all'attacco e lo fa puntando il dito contro la Renault. Sotto accusa è finita la scelta di esautorare lui e il resto dei vertici tecnici del team, anche considerando le difficoltà che, senza di loro, Alpine si è trovata ad affrontare in queste settimane.

"Penso che la cosa migliore da fare, non solo per Renault, ma per le grandi Case automobilistiche, e l'ho visto spesso anche con aziende la cui concorrenza fa parte del loro DNA, sia non interferire in ciò che non le riguarda".

"E' così diverso da una casa automobilistica che devi lasciar fare agli specialisti. Le uniche somiglianze che ci sono tra una macchina stradale e una F1 è la presenza di 4 ruote e un volante. Il resto è tutto molto diverso. Sì, si chiama macchina, ma la tecnologia di sviluppo è differente, la tecnologia avanzata utilizzata è differente, il livello di ingegneria è differente e lo è anche il livello di formazione degli ingegneri".