F1 | RB20 rivoluzionata, Honda: "Sorpresi dalle tante modifiche"

Nonostante abbia vinto 21 Gran Premi su 22 appuntamenti nella passata stagione, per quest’anno Red Bull ha deciso di reinventarsi, modificando in maniera significativa la base della RB20. Un processo che ha portato la nuova monoposto a prendere le distanze dalla sua progenitrice in diversi aspetti, secondo Adrian Newey necessario per allontanare nuovamente la concorrenza.

Sviluppo che è stato possibile anche grazie al dominio del 2023, perché aver chiuso il campionato con così tanti mesi di anticipo ha dato la possibilità di ridurre il numero di aggiornamenti durante lo scorso mondiale per concentrarsi vettura 2024.

Per ora, la Red Bull si è aggiudicata quattro vittorie su cinque appuntamenti, eccezion fatta per la tappa di Melbourne, dove a trionfare è stata la Ferrari sfruttando anche il ritiro di Max Verstappen dovuto a un problema tecnico. Inoltre, anche Sergio Perez ha spiegato di aver trovato un feeling migliore con la RB20 rispetto alla vettura della scorsa stagione.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Tante delle modifiche che si possono apprezzare esternamente sulla vettura 2024 sono però il frutto di un lavoro certosino sotto il cofano, anche per quanto riguarda l’installazione della Power Unit Honda e dei radiatori per il raffreddamento, che si sviluppa su quattro stadi.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, il presidente di Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha dichiarato che la casa giapponese è rimasta sorpresa di tutti i cambiamenti apportati sulla RB20 che hanno richiesto anche un lavoro importante dietro le quinte.

"Per la vettura Red Bull di quest'anno, siamo rimasti molto sorpresi nel vedere che sono state apportate così tante modifiche alla RB20", ha detto Watanabe.

"L'anno scorso abbiamo vinto 21 delle 22 gare disputate insieme, ma hanno comunque cambiato il concetto. È incredibile! Hanno fatto molte richieste per adattare il nostro motore al nuovo concept della RB20. Dopo aver visto la RB20 dal vivo, siamo rimasti molto sorpresi da tutte le modifiche apportate".

Dettaglio Red Bull Raciing RB20 Foto di: Giorgio Piola

Chiaramente il regolamento impone il congelamento dei motori, ma in realtà ci sono diversi elementi su cui i costruttori possono intervenire, anche per migliorare l’affidabilità complessiva della Power Unit. Questo lavoro, secondo Watanabe, ha dato alla scuderia di Milton Keynes più libertà di progettazione, in modo da posizionare in maniera differente i vari elementi per il raffreddamento.

Basti pensare a come sono disposte ora le prese per portare aria fresca ai vari radiatori: quella verso l’ingresso delle pance è stata sdoppiata e si compone di una presa verticale e una orizzontale molto sottile, sicuramente meno ingombrante delle evoluzioni della passata stagione. Altre prese sono poi state posizionate ai due lati dell’halo, sia internamente dietro la testa del pilota che esternamente, anche se quest’ultima soluzione è arrivata solo in un secondo momento, in occasione del Gran Premio del Giappone.

Inoltre, ci sono interessanti novità, come i due radiatori posizionati subito dietro l’attacco dell’halo, o il fatto che il grosso sistema di raffreddamento centrale, nelle scorse stagioni sopra il motore Honda, ora non sia più in una posizione molto alta e inclinata, bensì steso orizzontalmente più in basso, tra l’altro con dimensioni più contenute.

Dettaglio tecnico della Red Bull Racing RB20 Foto di: Giorgio Piola

"Naturalmente, non possiamo aumentare la potenza dato che i motori sono congelati, ma possiamo adattare il motore alla nuova macchina", ha detto Watanabe.

"Oltre a questo, possiamo anche migliorare l'affidabilità della Power Unit. Questo è ciò che abbiamo fatto durante lo scorso inverno. Questo ha dato alla Red Bull più libertà per quanto riguarda il design e il concetto aerodinamico. Per questo motivo hanno potuto cambiare la posizione dei radiatori dell'olio, dei radiatori e così via”.

"A volte l'anno scorso abbiamo rischiato di danneggiare la Power Unit, anche se alla fine non si è rivelato un grosso problema, ma dobbiamo sempre ridurre al minimo i rischi. Per questo motivo abbiamo fatto del nostro meglio per migliorare ulteriormente l'affidabilità del motore per quest'anno".