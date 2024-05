F1 | Papà Ratzenberger: "Vedendo il casco capii che era finita"

"Dopo 30 anni, il ricordo è naturalmente un po' più sbiadito - dice Ratzenberger padre - "Ma ho ancora nitida la mia immagine mentre guardo la sessione di prove su Eurosport e vedo la macchina schiantarsi; all'inizio non avevo nemmeno capito fosse la Simtek".

Rudolf non era un grande appassionato di Formula 1 nel 1994. Lavorava per un'organizzazione di assicurazioni pensionistiche e aveva molti interessi, ma il motorsport non era uno di questi. Il 30 aprile 1994, lui e sua moglie Margit erano appena tornati a casa dalle vacanze in Messico. Ratzenberger accese la televisione e guardò in diretta le qualifiche di Imola.

"Quando si è fermato in curva e ho visto il casco rosso-bianco-rosso di Roland e la sua testa che si muoveva, in realtà avevo già capito: 'È finita'. È stato un momento terribile per me", ricorda.

Il 4 aprile 2024, in occasione del 30° anniversario della morte di Roland, Rudolf è stato ospite del canale YouTube Formel1.de. La serata virtuale è iniziata con un'intervista condotta da Christian Nimmervoll, ora visibile su YouTube.

In seguito, i membri del canale hanno avuto l'opportunità di parlare con Rudolf Ratzenberger e di porgli delle domande. Dopo di lui, è intervenuto anche Peter Levay per raccontare della sua serie di documentari divisa in quattro parti, l'ultima delle quali è stata appena pubblicata su YouTube. Solo gli iscritti al canale Formel1.de possono vedere la replica completa online.

Ratzenberger ricorda anche una delle rare telefonate tra Roland, che viveva in Giappone, e la madre, che avrebbe preferito che il figlio non avesse corso. Roland era già una star nel Sol Levante e aveva usato i soldi guadagnati lì per comprare l'appartamento in cui vivono oggi i suoi genitori. E le disse che in Formula 1 sarebbe stato tutto più bello.

Rudolf ha descritto la conversazione che ebbero madre e figlio poco prima che questi entrasse in Formula 1: "Si sono sentiti al telefono e quando lui le ha detto che stava per entrare in F1, le ha detto: 'Mamma, non preoccuparti! La F1 è la categoria più sicura che ci sia". Poco tempo dopo, Roland morì.

In casa Ratzenberger, all'inizio solo Rudolf si accorse dei terribili momenti. Margit era in cucina, come raccontò tempo fa in un'intervista per il 55° compleanno di Roland.

"Non ho potuto dirglielo finché non l'hanno trasmesso alla radio. Mia moglie ci ha messo più tempo per accettare l'intera faccenda", dice.

"La cosa che mi rende felice è che Roland non sia stato dimenticato. Anche se per la famiglia è un ricordo terribile. Come ad esempio quello dell'ospedale di Bologna, dove sono dovuto andare per identificare Roland. Quello è probabilmente il ricordo più terribile di tutta la vicenda".