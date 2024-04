F1 | Tutti vogliono Newey, ma quali sono le aspettative di Adrian?

Adrian Newey agita il mercato della Formula 1 più di un top driver. Il “genio” non parla, ma scatena la fantasia di addetti ai lavori e appassionati. Non ha parlato, ma ha fatto sapere che non vuole più restare alla Red Bull Racing, sebbene abbia un contratto valido fino a fine 2025. L’uscita da Milton Keynes, stando alle anticipazioni, dovrebbe avvenire in anticipo.

Prima dovrà garantire a Max Verstappen di vincere l’anno prossimo anche il quinto titolo mondiale di fila, con la RB20 evoluta che è già allo studio nello staff tecnico della squadra campione del mondo.

Si è incrinato quel rapporto di fiducia con Christian Horner, il capo al quale è stato legato a doppio filo dal primo giorno della nascita di Red Bull Racing nel 2006. A creare i dissapori non tanto il sexy-gate che ha squassato dall’interno il team che domina la F1, quanto i nuovi rapporti di forza che stanno modificando la mappa di una struttura che fino a ieri l’altro sembrava monolitica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, con una straordinaria capacità di saper controllare i nervi, ha vinto la lotta di potere con gli “austriaci”: il team principal ha trovato l’appoggio di Chalerm Yoovidhya, proprietario del 51% di Red Bull GmbH, nel braccio di ferro con il figlio di Dietrich Mateschitz, Helmut Mark, Oliver Mintzlaff e l’altro CEO, Franz Watzlawick.

Chi ha più scatenato le polemiche è stato Jos Verstappen in aperta ostilità con Horner, minacciando di portare Max altrove e facendosi vedere pubblicamente in chiacchiere con Toto Wolff, ma anche l’olandese recentemente è stato blindato. Insomma Christian è riuscito a costruire un miracoloso equilibrio precario che continua a produrre le doppiette delle RB20.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

E, forse, il manager inglese non si aspettava che il punto di rottura potesse arrivare da Adrian Newey. A Jeddah Horner aveva lanciato un messaggio forte che sembrava destinato a Max e che, invece, probabilmente, aveva anche un altro destinatario…

“La squadra è ciò che viene prima di tutto, se non c’è armonia assoluta non ottieni le prestazioni che stiamo ottenendo. Ma se c’è qualcuno che non vuole far più parte della squadra non obblighiamo di certo le persone a restare con noi. Le persone che sono qui vogliono essere qui, e hanno passione per ciò che fanno. È questo che ci consente di garantirci dei risultati eccezionali, è il DNA della Red Bull Racing, e credo che continuerà nel tempo. Sono passati 20 anni e continueremo per i prossimi 20”.

Un messaggio chiaro che deve aver aperto uno spartiacque nel legame con Adrian. E, allora, affiorano i dubbi di Newey: al “genio” non piace il regolamento 2026 sbilanciato verso la nuova power unit e fin troppo blindato nell’aerodinamica.

Se a tutto questo aggiungiamo che il motore Red Bull Powertrain, che dovrebbe debuttare con le nuove monoposto, non sembra dare risultati incoraggianti, rende chiaro lo scenario di un Adrian pronto a fare un passo indietro, poco propenso a rivivere l’inizio dell’era ibrida nel 2014, quando la squadra di Milton Keynes aveva sofferto una power unit Renault inadeguata.

Pierre Wache, direttore tecnico Red Bull Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Non solo, ma l’attribuzione a Newey di tutti i meriti dei successi può aver infastidito gli altri esponenti dello staff tecnico, a cominciare dal direttore tecnico, Pierre Waché. Il francese (contattato da Maranello) ha ottenuto, come il capo dell’aerodinamica, Enrico Balbo, le “gratificazioni” per rimanere. Con l’uscita di Adrian, dovranno dimostrare di riuscire ad allungare il ciclo vincente anche senza di lui: hanno accettato la sfida, confidando che nel gruppo di lavoro sono cresciute molte professionalità molto maturate.

Cosa farà Newey? È inseguito da Aston Martin, Ferrari e, anche Mercedes. L’inglese avrà un contatto con i vertici della Stella dopo Miami, segno che non ha ancora firmato con nessuno. È vero che sta cercando un posto dove governare le sue vetture storiche in Italia, come è vero che vorrebbe trasferire la sua barca in un nostro porto, ma questo non significa che abbia scelto il Cavallino, visto che le sue calate nel Bel Paese sarebbero state frequenti di recente.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Foto di: John Toscano / Motorsport Images

La situazione è molto più fluida: Adrian non ha nessuna intenzione di assumere il ruolo di direttore tecnico di una squadra, perché accetterebbe solo una posizione di consulente, senza l’obbligo di essere presente a tutti i GP. Newey, quindi, potrebbe anche essere tentato a fermarsi alla soglia dei 66 anni se non troverà le condizioni a lui più congegnali per continuare.

L’Aston Martin ha messo sul piatto un’offerta da 100 milioni di dollari in quattro anni, una cifra da top driver. Adrian ha voglia di impegnarsi per un nuovo ciclo così lungo, fino alla soglia dei 70 anni? Questa potrebbe essere la motivazione per dire no a papà Stroll, sebbene la sfida di portare a vincere il prestigioso marchio britannico lo attizzerebbe molto.

La Ferrari lo prenderebbe anche a mezzo servizio: toglierlo alla Red Bull e contare sulle sue idee geniali è molto accattivante. Potrebbe anche lavorare da remoto (lo fa già anche con il team di Milton Keynes quando si rifugia nella casa in Sudafrica) trovando un equilibrio con lo staff di Enrico Cardile. La partita è aperta, apertissima, ma tutt’altro che decisa. Aspettiamoci delle sorprese…