F1 | Honda vuole continuare a supportare Tsunoda oltre il 2026

In seguito ad un'inversione di rotta sul suo futuro in F1, la Honda ha firmato con Aston Martin per diventare il fornitore dei motori del team di Silverstone per il nuovo regolamento sulle power unit della F1 che entrerà in vigore nel 2026.

Ciò significa che, allo stato attuale, la Honda non alimenterà più le vetture guidate dal suo protetto di lunga data Yuki Tsunoda, che ha scalato i ranghi del progetto Honda Dream fino ad ottenere un posto in AlphaTauri, oggi diventata Racing Bulls.

Parlando in esclusiva con Motorsport.com, l'amministratore delegato di Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, ha dichiarato che l'azienda è intenzionata a "tenere d'occhio" Tsunoda e spera che venga promosso alla Red Bull, anche se Honda non fa più parte del progetto.

"Penso che sarebbe una storia molto bella se Tsunoda prima svolgesse un ruolo attivo alla Racing Bulls e poi venisse promosso alla Red Bull", ha detto Watanabe. "Anche se sarà dopo che ce ne saremo andati, vorremmo tenere d'occhio la sua ascesa in un top team".

"Tsunoda è cresciuto nella scuola Honda Racing, quindi dal punto di vista della HRC il nostro sogno è che gli studenti della HRC possano diventare piloti di punta. È quindi molto importante che Yuki diventi un top driver in Formula 1".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto se sarebbe imbarazzante rimanere a bordo come sponsor personale di Tsunoda anche se dovesse guidare per un altro produttore di motori, Watanabe ha risposto: "Non è necessariamente difficile. Dobbiamo decidere in merito e vedere quale sarà la situazione. Ma possiamo sostenere Yuki affinché diventi un pilota di punta, sì".

Un'opzione apparentemente remota è che Tsunoda si trasferisca con la Honda alla Aston Martin. La squadra ha recentemente rinnovato il contratto a Fernando Alonso fino al 2026, ma non c'è alcuna indicazione che il compagno di squadra Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrence, possa lasciare il team.

"Non sappiamo ancora come sarà la formazione di Aston Martin", ha detto Watanabe. "Alonso è stato confermato, ma non ho ancora sentito che Stroll è stato confermato, anche se penso che ci sia una possibilità che ciò accada".

Quando gli è stato chiesto se la Honda potrebbe schierare il 23enne in un team cliente in futuro, ha risposto: "Potrebbero esserci altre possibilità in futuro, ma al momento non abbiamo altri piani. A questo punto, non siamo ancora in una fase di espansione tale da pensare ad un nostro team clienti".

Alla sua quarta stagione in F1, Tsunoda ha impressionato aiutando da solo la Racing Bulls a mantenere il sesto posto in una lotta serrata a centro gruppo, conquistando già sette punti.

Ma sembra che non ci siano molte possibilità affinché il pilota giapponese venga preso in considerazione per la promozione nella squadra principale della Red Bull.

Informazioni aggiuntive di Ken Tanaka e Ronald Vording