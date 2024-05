Il Congresso USA chiede risposte alla F1 per lo stop ad Andretti

Andretti vuole la F1, ora si muove anche il Congresso degli Stati Uniti. 12 dei suoi membri hanno inviato una lettera a Liberty Media chiedendo di sapere perché la F1 abbia bloccato l'ingresso di Andretti-GM, sollevando dubbi sulla sua legalità antitrust.

A gennaio la Formula One Management ha respinto l'offerta della squadra americana per entrare a far parte della griglia di partenza della prossima stagione, nonostante la FIA avesse approvato le sue capacità tecniche nell'ottobre del 2023.

In una dichiarazione della FOM si legge che: "Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un undicesimo team non apporterebbe, da sola, valore al campionato. Il modo più significativo in cui un nuovo concorrente apporterebbe valore è quello di essere competitivo. Non riteniamo che il richiedente sia un partecipante competitivo".

La Commissione, inoltre, ha aggiunto che, a suo avviso, la presenza di un team in più sulla griglia di partenza comporterebbe un'inutile pressione finanziaria sugli attuali promotori delle gare.

Mario Andretti, titolare di Andretti Global, si è recato a Capitol Hill all'inizio della settimana e ha incontrato il repubblicano John James - uno dei 12 firmatari bi-partisan della lettera - per discutere del potenziale anticoncorrenziale della decisione della FOM.

Il ruolo dei membri del Congresso degli Stati Uniti è quello di rappresentare i cittadini dei loro distretti, nonché di sviluppare e votare la legislazione. nella lettera, indirizzata al capo di Libery Greg Maffei, i membri del Congresso "scrivono per esprimere la nostra preoccupazione per le evidenti azioni anticoncorrenziali che potrebbero impedire a due società americane, Andretti Global e General Motors (GM), di produrre e competere in Formula 1".

Il documento prosegue affermando che il rifiuto della domanda da parte della FOM "sembra essere motivato dall'attuale schieramento di scuderie europee di Formula 1, molte delle quali sono affiliate a Case automobilistiche straniere che competono direttamente con aziende automobilistiche americane come GM. E' ingiusto e sbagliato tentare di bloccare l'ingresso delle azione americane in Formula 1, che potrebbe anche violare le leggi antitrust americane".

"La partecipazione di tutti i team di Formula 1, compresi quelli americani, dovrebbe basarsi sul merito e non limitarsi a proteggere l'attuale schieramento di scuderie. Ciò è particolarmente vero se si considera la crescente presenza della Formula 1 negli Stati Uniti, che comprende tre Gran Premio di automobilismo a Miami, Florida e Austin tra Texas, Las Vegas e Nevada".

Quali risposte chiedono i membri del Congresso degli Stati Uniti alla F1?

I 12 Membri del Congresso degli Stati Uniti hanno chiesto risposte a Liberty Media alle seguenti domande entro il prossimo 3 maggio:

- In base a quale autorità la FOM ha respinto l'ammissione di Andretti Global? Qual è la motivazione del rifiuto della FOM, soprattutto per quanto riguarda Andretti Global e il suo partner GM, potenzialmente il primo team da corsa di proprietà americana e costruito in America?

- Lo Sherman Antitrust Act del 1890 vieta le restrizioni irragionevoli alla concorrenza sul mercato per produrre il miglior risultato per il consumatore americano. Come si concilia il rifiuto della FOM nei confronti di Andretti Global e GM, società di proprietà americana, con i requisiti dello Sherman Act, dal momento che la decisione andrà a vantaggio delle scuderie europee già esistenti e delle loro affiliate straniere produttrici di automobili?

- Ci risulta che GM intenda reintrodurre il suo marchio Cadillac nel mercato europeo, il che sosterrebbe migliaia di posti di lavoro americani ben retribuiti nel settore automobilistico, soprattutto grazie all'audience mondiale della Formula 1 e al suo effetto alone sui team e sugli sponsor. Quanto hanno inciso l'ingresso di GM e Andretti nelle competizioni agonistiche, che hanno conquistato una parte del mercato delle corse, e l'ingresso di GM nel mercato europeo, che ha conquistato quote di mercato, nella decisione di negare l'ammissione al team Andretti Global, vista la protesta pubblica dei team di Formula 1 già presenti contro un nuovo concorrente americano?

Nella lettera è ancora possibile leggere: "Continuiamo a esercitare la nostra supervisione su questa vicenda e a collaborare con le autorità federali competenti, per garantire che ogni potenziale violazione delle leggi anticoncorrenziali degli Stati Uniti venga rapidamente indagata e perseguita".

Motorsport.com ha contattato la F1 per avere un commento riguardo la lettera del Congresso degli Stati Uniti. Vi terremo informati sulla vicenda.