F1 | Ferrari: ecco il secondo cestello dei freni della SF-24

La Ferrari non ha portato novità importanti a Miami, riservandosi di introdurre il pacchetto importante di aggiornamenti a Imola, in occasione della prima gara europea. Per il momento ci dobbiamo accontentare della nuova livrea arricchita dalle due tonalità di blu che adornano la SF-24 e la comparsa dell’HP come title sponsor.

In realtà il nostro Giorgio Piola non perde occasione per osservare i particolari delle singole monoposto e nei box di Miami non gli è sfuggito il cestello dei freni anteriore. La Scuderia, quest’anno, si è adeguata nel disegno di questo elemento in carbonio alle scelte che erano state fatte da altre squadre, vale a dire “vestire” il disco e la pinza con due cestelli, nel tentativo di isolare il calore prodotto dall’impianto frenante, creando una sorta di intercapedine con aria fredda che impedisse al cerchio di assimilare l’alta temperatura che poteva essere trasmessa al pneumatico.

Da quando la F1, nel 2022 ha adottato i cerchi da 18 pollici e la FIA ha vietato che ci fossero degli sfoghi di aria dalla parte esterna della ruota (sono stati montati appositi copri cerchio), le squadre che erano solite irradiare il calore dei freni per mandare presto gli pneumatici anteriori in temperatura, hanno cambiato completamente strategia, cercando di isolare il più possibile la copertura dalle vampate generate dal disco durante le staccate.

L’anno scorso la rossa aveva un doppio cestello montato sullo stesso elemento: una soluzione che teoricamente doveva offrire un vantaggio di peso che, in realtà ha avuto il difetto di non essere facilmente sviluppabile. Nella foto è possibile osservare il cestello inferiore, mentre è stato smontato quello esterno, per cui è possibile notare quali parti delle prese raffreddano la pinza e quali il disco, con condotti specifici per ciascun particolare.