F1 | Hulk: "Vado in Audi per il progetto ambizioso e per Seidl"

La vita sportiva di un pilota può prendere le pieghe più inattese, anche all'età di 36 anni. Nico Hulkenberg, a partire dal 2025, tornerà a essere un pilota che correrà per le monoposto che vengono prodotte a Hinwil. Per un anno tornerà in Sauber, poi sarà uno dei due piloti ufficiali di Audi.

Un'occasione che sembrava non dover più arrivare, invece il tedesco si è trovato a essere una pedina fondamentale per un progetto, quello della Casa di Ingolstadt, a dir poco ambizioso. Il contratto pluriennale che lo legherà alla squadra tedesca lo porterà in Svizzera già il prossimo anno, dandogli l'opportunità di conoscere bene il team in vista dell'arrivo di Audi dal 2026.

"Essere a Hinwil già nel 2025 ci fa guadagnare un po' di tempo. Ci conosceremo meglio. Ci sono ancora alcune facce che conosco dal 2013, ma anche molte nuove. Avrò ancora la power unit Ferrari, quindi quella non mi sarà estranea. Ma ovviamente dovrò conoscere il team, le infrastrutture e poi cercare di aiutare la squadra e provare delle cose".

Cosa ha spinto Hulkenberg ad accettare la corte di Audi? I soldi, certo, ma a 36 anni si va spesso in cerca del progetto giusto, a maggior ragione se sono anni che si spera in una chiamata del genere. La presenza di Andreas Seidl come figura fondamentale del progetto Audi ha influito, ma a convincere Nico a trasferirsi di nuovo a Hinwil è ciò che Audi è riuscita a prospettargli per il futuro.

"La presenza di Seidl è certamente importante, ma è un fatto secondario. Non stavo cercando delle persone tedesche, ma il miglior pacchetto sportivo e la migliore opportunità per il futuro. Credo che Audi sia per me quella giusta".

La showcar dell' Audi F1 Foto di: Audi Communications Motorsport

"Certo Seidl sarà importante perché una delle persone chiave del management di Audi. Quindi, ovviamente, è stato lui a decidere. E' un tipo diretto e schietto. Ricordo nel 2020 quando c'era il COVID. Ricordo che gli telefonai per sapere se avessero bisogno di me in McLaren. Lui fu molto diretto dicendomi: 'No, non sperarci nemmeno. Non ci sono possibilità'. Questa volta, due anni dopo, le cose sono molto diverse. Lui è stato molto desideroso di farmi firmare e di avermi".

Hulkenberg, tornato stabilmente in Formula 1 lo scorso anno con Haas, non si è certo scordato della sua squadra attuale. Anzi, proprio per riconoscenza ha tenuto informati i vertici del team americano riguardo i suoi movimenti di mercato, non nascondendo che vi fossero possibilità concrete anche di rinnovare proprio con la realtà diretta oggi da Ayao Komatsu.

"Credo che l'approdo in Audi sia una ricompensa per il buon lavoro che ho fatto negli ultimi mesi. Certo, ho anche commesso qualche errore, ma tutto sommato credo che le prestazioni siano state abbastanza buone. E questo per i piloti è sempre un argomento convincente, quello migliore. In parallelo ho portato avanti anche la trattativa per rimanere in Haas. Avevo detto ad Ayao (Komatsu, il team principal) che il mercato attorno a me si stava muovendo".

"Certamente c'era la possibilità che rimanessi in Haas perché loro sono sì un team piccolo, ma l'ambiente è davvero bello, felice, positivo e mi hanno dato l'opportunità di rientrare in F1. Per altro abbiamo anche ottenuto buoni risultati. Magari piccoli, ma abbiamo festeggiato perché hanno un bel sapore, quei risultati, ottenuti con un team di queste dimensioni", ha concluso Hulkenberg.