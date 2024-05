F1 | Alpine: le A524 hanno raggiunto il limite minimo di peso

In un momento in cui è nel bel mezzo di una rivoluzione dei vertici tecnici - l'ultimo arrivato è David Sanchez, annunciato solo poche ore fa - Alpine è comunque riuscita a ottenere uno dei suoi obiettivi in questa prima parte di stagione raggiungendo finalmente il limite di peso minimo che da tempo cercava di cogliere.

Le A524 di Esteban Ocon e Pierre Gasly correranno al Gran Premio di Miami previsto in questo fine settimana con una vettura finalmente più leggera dopo che il team era stato costretto ad appesantirla l'inverno scorso dopo non aver passato i crash test necessari per l'omologazione del telaio.

Alpine, assieme a Williams e Sauber, è uno dei tre team che ancora non ha colto punti in questa stagione. In Cina ha introdotto un'aggiornamento del fondo che aveva aiutato le monoposto francesi ad avvicinarsi al limite minimo di peso, così come affermato dal direttore tecnico delle Performance Ciaron Pilbeam.

Ora, con il fondo aggiornato su entrambe le monoposto e l'introduzione di nuove componenti più leggere ha fatto sì che le A524 raggiungessero il limite minimo di peso proprio in questo fine settimana.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Bruno Famin, team principal e vice presidente di Alpine, a tao proposito ha dichiarato: "Non eravamo particolarmente sovrappeso a inizio anno e il guadagno che avremo sarà di circa 2 decimi. Ma ogni piccolo guadagno è una cosa buona e stiamo lavorando per questo", ha detto a Motorsport.com.

"Il peso non era il problema principale della macchina. Quello è che manca la deportanza e abbiamo avuto difficoltà a far funzionare le gomme in qualifica. Certo è stato un bene ottenere finalmente il peso minimo, ma non era il nostro guaio principale".

"Però sono contento, perché il team è riuscito a sistemare questo aspetto in breve tempo e la squadra ha preso la giusta direzione. Stiamo lavorando molto per cercare di fare tutto più velocemente".

"A Shanghai abbiamo fatto esordire il nuovo fondo che, invece, avremmo dovuto avere solo qui a Miami. Ma i ragazzi in fabbrica si sono dati da fare in modo incredibile, realizzandone uno per Shanghai. Questo è un buon segno, ma si tratta solo di una piccola parte di gap dagli altri che dovevamo colmare. Ci vorrà ancora tempo".

Famin ha anche parlato del percorso che attende il team per migliorare una situazione disastrosa dal punto di vista tecnico. L'arrivo di David Sanchez a Enstone è uno dei tasselli che dovranno aiutare la squadra nel corso dei prossimi mesi.

"Abbiamo apportato aggiornamenti dal punto di vista aerodinamico sino a ora, Ma sappiamo che tutto questo è solo una parte del percorso che dobbiamo fare. Ora, con la nuova organizzazione, con l'arrivo di Sanchez nella giornata di ieri, passeremo alla fase successiva. Per il momento è presto per parlare di come e quando potremo cambiare le cose".