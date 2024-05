F1 | Haas: per Bearman conterà di più l'approccio alle FP1 dei risultati in F2

Dopo che Nico Hulkenberg ha annunciato la sua partenza alla fine della stagione 2024 per approdare alla Sauber nella prossima stagione, la Haas ha un posto libero in chiave 2025.

Oliver Bearman, che attualmente è la riserva sia per la squadra di Gene Haas che per la Ferrari, è considerato il favorito per andare a prendere il sedile lasciato libero dal pilota tedesco, visto che quest'anno disputerà già sei sessioni di prove libere con la VF-24.

Le possibilità del 18enne britannico di approdare in F1 nella prossima stagione sono state rafforzate dalla sua prestazione al volante della Ferrari in Arabia Saudita, dove è stato costretto a sostituire all'ultimo secondo Carlos Sainz fermato da un attacco di appendicite, chiudendo al settimo posto al debutto.

Komatsu sostiene che, sebbene Bearman abbia bisogno di fare prestazioni importanti in F2 per assicurarsi di mantenere i punti necessari alla Superlicenza, il pilota nato a Chelmsford deve innanzitutto dimostrare di avere una buona etica del lavoro nel suo ruolo di riserva per la Haas.

"E' una combinazione: ha bisogno di prestazioni in F2, di sicuro. Ma quando lavoriamo direttamente con lui, è necessario che capisca tutti i dettagli, l'ambiente e le ragioni per cui accadono certe cose", ha spiegato Komatsu.

"Quindi sì, probabilmente darei più peso a ciò che facciamo con lui, quindi a come si comporta nel nostro ambiente. Ma ovviamente ha bisogno di prestazioni anche in F2. Questo è chiaro".

"E' una situazione completamente aperta", ha aggiunto Komatsu. "Abbiamo in programma sei FP1 per lui, quindi vedremo la prima di queste ad Imola. Non vediamo l'ora di vedere come possiamo farlo crescere e come possiamo lavorare insieme".

Riflettendo sull'integrazione di Bearman in squadra, Komatsu ha definito il pilota della Prema in F2 "impressionante" ed ha sottolineato che nella sua prima apparizione in una FP1, in Messico lo scorso anno, non ha dato motivi per lamentarsi.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato se la partenza di Hulkenberg avrebbe influenzato il programma di Bearman, Komatsu ha risposto che l'aiuto alla squadra nella preparazione del weekend rimane il focus principale per il pilota britannico.

"Non cambia i programmi, perché come squadra non si può. C'è un obiettivo per ogni fine settimana in termini di cosa bisogna fare in FP1, FP2 e FP3 per preparare al meglio le qualifiche e la gara. Quindi l'approccio non cambia", ha detto il giapponese.

"Ma la cosa più importante è che il pilota capisca questa cosa e se è in grado di svolgere un ruolo importante nella realizzazione di questo tipo di obiettivi. Se un giovane pilota è interessato solo a far vedere quanto può essere veloce, questo non è un approccio maturo".

"Ma Ollie non è così. Quello che Olli ha dimostrato in Messico e poi ad Abu Dhabi è che ha la velocità. Ma capisce davvero il quadro generale e può dare un contributo positivo alla squadra. Vorrei che continuasse a farlo".

"Inoltre, ad un certo punto si troverà ad affrontare un problema, che magari gli farà perdere metà sessione. Come reagirà a questo tipo di avversità? Sarà interessante da vedere".

Se Bearman dovesse dimostrare tutte queste caratteristiche, Komatsu ha aggiunto su una promozione nel 2025: "Ovviamente sarebbe una decisione logica".