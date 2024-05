F1 | Zhou strizza l'occhio ad un ritorno in orbita Alpine

I contratti di Zhou Guanyu e del suo compagno di squadra Valtteri Bottas con la Sauber scadranno al termine della stagione 2024. Con l'annuncio di Nico Hulkenberg, che si unirà alla squadra di Hinwil nel 2025, questo vuol dire che l'anno prossimo ci sarà un solo sedile disponibile nella compagine svizzera.

Parlando degli ultimi sviluppi, il pilota cinese, che è alla sua terza stagione in Formula 1, ha ammesso che sta "valutando diverse opzioni", tra le quali quella di rimanere con il suo attuale team, e si è detto fiducioso di continuare nel Circus, con la priorità assoluta di assicurarsi un contratto a lungo termine.

"Cerco sempre di concentrarmi su ciò che è meglio in termini di progetti a lungo termine, che mi dia una motivazione molto alta. Mi sento abbastanza a mio agio da poter rimanere in griglia anche l'anno prossimo", ha dichiarato Zhou, che questo fine settimana raggiungere la 50° partecipazione ad un Gran Premio a Miami.

L'ingaggio di Hulkenberg rappresenta un ulteriore passo avanti nella riorganizzazione della Sauber in vista di diventare il team ufficiale Audi nella stagione 2026. Tuttavia, Zhou ha insistito sul fatto che questo non influirà sul modo in cui affronterà il resto della stagione.

"Mi sembra abbastanza presto. Certo, per noi piloti non è un processo facile sapere che c'è un collega che ha già occupato un posto per i prossimi anni, ma non ho cambiato il mio approccio".

"Cerco sempre di dare tutto quello che ho in pista, perché voglio dimostrare alla gente cosa sono in grado di fare. Questa è la cosa più importante anche per il mio futuro".

Poi ha aggiunto: "Il mercato piloti potrebbe portare parecchi cambiamenti l'anno prossimo, quindi penso che vedremo ogni opportunità e cercheremo di capire quale sia la soluzione migliore per me e per il mio futuro in F1".

Zhou ha esordito in Formula 1 nel 2022 con l'Alfa Romeo, dopo essersi separato dall'Academy Alpine, che lo aveva supportato in Formula 2, fornendogli anche l'opportunità di effettuare dei test con delle F1 di vecchia generazione, oltre a fare le sue prime esperienze in una FP1.

Quando gli è stato domandato delle voci che lo collegavano ad un ritorno con il costruttore francese, che potenzialmente potrebbe avere due posti liberi, visto che sia Esteban Ocon che Pierre Gasly hanno il contratto in scadenza a fine anno, Zhou ha ammesso che le due parti sono rimaste in buoni rapporti.

"Ho lasciato la Renault senza litigare con nessuno. Anzi, credo che la cosa sia avvenuta in modo abbastanza tranquillo, solo perché c'era un sedile disponibile, ed era quello dell'Alfa Romeo, quindi mi hanno lasciato libero", ha detto il pilota cinese.

"E questo ha rappresentato la fine del mio contratto con la loro Academy, che mi ha permesso di arrivare in F1. Quindi sì, credo che il rapporto sia ancora buono. E in termini di possibilità, penso che ci siano. Quante? Questo non lo so dire. E' troppo presto, ma ovviamente sto cercando di capire cosa sia meglio per me".

Zhou, che è l'unico pilota cinese ad aver corso in Formula 1, ha disputato il suo primo Gran Premio della Cina due settimane fa, quando il Circus è tornato a Shanghai per la prima votla dal 2019, con l'intero paddock impressionato dalla grande accoglienza che è stata riservata all'idolo locale.

Quando gli è stato domandato se il suo impatto sulla crescita della F1 in Cina abbia dimostrato il suo valore come pilota, Zhou si è detto "onorato" di essere stato il primo cinese a correre in patria, ma poi ha aggiunto: "Ho ancora bisogno di dimostrarlo in pista, penso che questo sia l'argomento più importante".