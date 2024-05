F1 | Hamilton: "Sarebbe un privilegio lavorare con Newey alla Ferrari"

In vista dell'arrivo di Hamilton a Maranello il prossimo anno e sulla scia della decisione di Newey di lasciare la Red Bull, si sa che la Ferrari sta cercando di convincere il genio del design a trasferirsi in Italia per contribuire alla creazione di un superteam.

Se le sue proposte dovessero andare a buon fine, si tratterebbe di un'enorme spinta per le future speranze di Hamilton di vincere il titolo, dopo che lo scorso inverno si è accordato per unirsi all'azienda italiana a partire dal 2025.

Newey sarà libero dal prossimo marzo, quindi è ancora abbastanza presto per poter influire sulle vetture della nuova era regolamentare in arrivo per il 2026.

Alla vigilia del Gran Premio di Miami, Hamilton ha dichiarato che sarebbe "molto" entusiasta di lavorare con Newey, ma non ha voluto rivelare se un'eventuale offerta all'ingegnere britannico fosse parte della trattativa che lo ha portato a firmare con il Cavallino o meno.

"Voglio dire, si tratta di conversazioni private", ha detto Hamilton. "Ma se dovessi stilare una lista di persone con cui mi piacerebbe lavorare, lui sarebbe assolutamente in cima alla lista".

Hamilton ha aggiunto che è chiaro che la Ferrari sta facendo passi da gigante in F1 in questo momento, e qualsiasi successo ottenuto con Newey non farebbe altro che aiutare ulteriormente il suo progresso verso il ritorno alla vittoria.

"Adrian... ha una storia e un curriculum davvero eccezionali", ha aggiunto Hamilton. Ha fatto un lavoro straordinario nel corso della sua carriera, impegnandosi con i team e con le conoscenze che ha, e credo che sarebbe un'aggiunta straordinaria".

"Penso che abbiano già una grande squadra. Stanno già facendo enormi progressi, passi avanti, e la loro macchina è più veloce quest'anno. Sarebbe un privilegio lavorare con lui".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton e Newey non hanno mai lavorato insieme in F1 prima d'ora, anche se ci era andato vicino ai tempi della McLaren, alla quale il pilota britannico si è unito nel 2007 poco dopo che il suo capo tecnico era passato alla Red Bull.

"Quando sono entrato in McLaren, credo sia stata un'evoluzione della sua vettura", ha aggiunto Hamilton. "Credo di essere arrivato subito dopo la sua partenza, quindi la macchina si è evoluta da un concetto su cui lui aveva lavorato. Mi sono sentito privilegiato per aver avuto la possibilità di toccare qualcosa su cui aveva lavorato".

Sebbene alcuni abbiano suggerito che la partenza di Newey dalla Red Bull sarà un duro colpo per la squadra nei prossimi anni, Hamilton non ne è così sicuro.

"Dobbiamo sempre ricordare che ci sono molte persone sullo sfondo e non c'è una persona chiave", ha detto. "Non si tratta di una sola persona".

"È un'intera squadra di persone che fa il lavoro. Quindi, si può immaginare che, con tutta l'esperienza straordinaria che porta alla squadra, le persone con cui lavora continueranno a fare un lavoro straordinario".

"Non credo che la Red Bull non continuerà a costruire grandi macchine anche in futuro. Ma qualsiasi squadra sarebbe fortunata ad avere l'opportunità di lavorare con lui".