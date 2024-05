F1 | Mercedes: nove branchie sulla pancia per contrastare il caldo

La Mercedes non vuole sorprese nel GP di Miami: il team di Brackley si prepara per l’appuntamento sul circuito cittadino statunitense con una configurazione aerodinamica adatta a smaltire al meglio il calore della power unit F1 M15 E Performance in un appuntamento che si preannuncia come il più cocente di questo avvio di stagione.

Sulla pancia della W15, infatti, laddove solitamente si vede solo un piccolo sfogo dell’aria calda, si è vista apparire una griglia molto vistosa con ben nove branchie che si aggiungono alle già vistose aperture alla radice del cofano motore. Per salvaguardare l’affidabilità del 6 cilindri turbo di Brixworth, lo staff tecnico diretto da James Allison non ha esitato a peggiorare l’efficienza della freccia nera-argento.

Mercedes F1 W15: gli sfoghi maggiorati visti già in Cina alla radice del cofano motore Foto di: Giorgio Piola

Già in Cina, circuito con due rettilinei molto lunghi, avevamo osservato come la Mercedes non avesse esitato ad allargare la sezione delle singole aperture per migliorare l’estrazione del calore, segno che l’unità della Stella sulla W15 ha più bisogno di aria. L’intervento per la pista cittadina della Florida, peggiora sensibilmente l’andamento dei flussi, ma dovrebbe garantire la squadra da possibili cedimenti, pare dovuti a problemi di lubrificazione.

Questa è la prima novità che abbiamo potuto vedere a Miami: la squadra di Brackley ha fatto sapere di aver anticipato alcune novità che si vedranno nel pacchetto di aggiornamenti previsti per Imola. Dal GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna c’è la speranza nello staff di Toto Wolff di dare una svolta alla stagione, visto che al momento la Mercedes è solo quarta nel mondiale Costruttori, peggior risultato dal 2015 quando concluse quinta nella graduatoria dei team.