F1 | Ferrari: ad Austin l'ala estrema, ma non il pacchetto completo

Ora le chiacchiere stanno a zero: è il momento dei fatti. La F1 torna a riaccendere i motori con il GP degli Stati Uniti dopo un mese di sosta. La gara di Singapore sembra lontana anni luce e tutto il Circus è in grande fibrillazione per l’avvio dell’ultimo quarto di stagione che offre ancora sei appuntamenti per derimere tutte le questioni rimaste aperte.

Loïc Serra,direttore tecnico chassis Ferrari Foto di: Ferrari

La Ferrari, rinforzata dall’arrivo di Loic Serra come direttore tecnico dell’area telaio e di Jerome D’Ambrosio come vice team principal, è partita alla volta di Austin per confermare la buona forma della SF-24, anche se Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno raccolto meno del previsto a Baku e Marina bay.

Jérôme D’Ambrosio, vice team principal Ferrari Foto di: Ferrari

La Scuderia, come tutti gli altri top team, porterà delle novità tecniche in Texas: ci era stato detto che quello che vedremo negli USA sarà l’ultimo pacchetto evolutivo della SF-24, ma la sensazione è che le modifiche previste vengano divise in due step. Non solo Austin, quindi, ma anche Città del Messico.

Non è chiaro se la divisione delle novità in due step separati sia il frutto di un ritardo nella delibera di alcuni particolari o se, invece, con un solo turno di prove libere a disposizione nel weekend caratterizzato dal format della Sprint Race, non si voglia mettere troppa carne sul fuoco.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Comunque sia, vedremo una rossa che cambierà pelle in due step a distanza di una sola settimana, visto che la gara in altura è back to back con quella texana. Un fatto pare certo: l’ala anteriore con un flap mobile più estremo farà il suo debutto ad Austin, mentre alcuni elementi del fondo potrebbero apparire in Messico.

Nella corsa al riarmo che caratterizzerà Red Bull, Mercedes e anche la McLaren, attuale vettura tecnica di riferimento, sarà interessante vedere se ci saranno dei cambiamenti nei valori che abbiamo visto negli ultimi tre GP. La Ferrari sta lavorando per inseguire e raggiungere la Red Bull al secondo posto nel mondiale Costruttori, mentre sembra più complicato puntare alla MCL38 che sta capitalizzando la capacità di essere una monoposto “universale” capace di dettare legge su ogni tipo di tracciato.