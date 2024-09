F1 | E' già scattata la pre-vendita per i GP di Imola e Monza

Lo straordinario successo di Charles Leclerc con la Ferrari SF-24 nel GP d'Italia non è ancora passato dalla cronaca alla storia che la F1 pensa già al 2025. Imola e Monza hanno già lanciato la campagna di pre-vendita dei biglietti per i due GP del prossimo anno, scegliendo tre giovani testimonial per i due appuntamenti iridati che l’Automobile Club d’Italia ha lanciato martedì 3 settembre 2024.

ll 2025 sarà la stagione di esordio in Formula 1 per Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes lasciata in eredità da Lewis Hamilton che si trasferisce a Maranello, mentre Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì saranno protagonisti in Formula 2 nella speranza di costruire un passaggio nella serie maggiore. Sono loro tre i testimonial della campagna di prevendita per i due appuntamenti iridati che l’Automobile Club d’Italia lancerà martedì 3 settembre 2024.

E’ la prima volta che la biglietteria per i due appuntamenti italiani scatta così in anticipo: una scelta dettata dalle esigenze del mercato internazionale. Il primo passo di questa campagna è costituito da una prelazione per coloro che hanno acquistato i biglietti dei due Gran Premi per l’edizione di quest’anno.

A costoro l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e l'Autodromo Nazionale di Monza propongono una qualificata disponibilità di 85mila posti Tribuna (promozione valida anche per le agenzie B2B che sono partner internazionali) e General Admission.

La gara romagnola è in calendario dal 16 al 18 maggio 2025; quella lombarda dal 5 al 7 settembre.