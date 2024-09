F1 | Pirelli: Mercedes e Red Bull girano a Monza, Ferrari a Fiorano

Prosegue il lavoro di Pirelli in vista della prossima stagione. Come successo dopo il Gran Premio del Giappone e quello di Gran Bretagna, il costruttore milanese è rimasto per qualche altro giorno a Monza dopo la conclusione del Gran Premio d’Italia che si è disputato la scorsa settimana.

All’Autodromo Nazionale di Monza, infatti, l’azione in pista è ripresa, con tre squadre che gireranno tra oggi e domani per due giornate di test estremamente importanti per il gommista italiano, attualmente impegnato nella definizione delle mescole per il 2025 dopo aver lavorato su una nuova struttura degli pneumatici negli scorsi test.

Nel corso dell’anno, infatti, Pirelli ha a disposizione un totale di 40 giorni di test organizzati insieme alla FIA e alla varie squadre che prendono parte al campionato, grazie a cui può lavorare e valutare i propri prototipi direttamente in pista dopo le simulazioni in fabbrica.

Liam Lawson, Red Bull Racing, Test Pirelli a Monza Foto di: Pirelli

Per proseguire questo programma di sviluppo, oggi sono scese in pista Mercedes e Red Bull sul tracciato brianzolo. Per le Frecce d’Argento a guidare la W15 è stato George Russell, mentre per i campioni del mondo in carica al volante della RB20 è salito Liam Lawson. Il pilota inglese della Mercedes ha percorso 127 giri, la distanza di oltre due Gran Premi, il più veloce nel tempo di 1:20.747. Il neozelandese, si è fermato a un totale di 104 tornate, di cui il migliore in 1:22.126. Per Lawson si tratta di un’ottima chance per continuare a prendere confidenza con una vettura di Formula 1 in vista del prossimo anno, dato che Helmut Marko ha confermato più volte che il neozelandese dovrebbe essere presente sulla griglia 2025.

Al gruppo, domani si aggiungerà anche Racing Bulls sempre con Lawson al volante, che scenderà in pista con la VCARB01. Originariamente Pirelli aveva pianificato di provare anche una possibile C6 qui a Monza ma, più in generale, il lavoro si è concentrato soprattutto sulle mescole più tenere, dato che nell’ultimo fine settimana ad essere protagoniste sono state C3, C4 e C5, al momento le più morbide della gamma.

Domani Pirelli sarà impegnata anche sulla Pista di Fiorano, dove, grazie al supporto fornito dalla Scuderia Ferrari, Oliver Bearman sarà al volante di una SF-24 per lavorare sullo sviluppo delle coperture da bagnato. accumulando chilometri in vista del GP dell'Azerbaijan dove sostituirà Kevin Magnussen sulla Haas. La scelta non è casuale, perché con il suo sistema d’irrigazione, la pista italiana permette di bagnare la pista con maggior semplicità, anche se non ci sono molti curvoni veloci in cui trasmettere tanta energia agli pneumatici.

George Russell, Mercedes, Test Pirelli a Monza Foto di: Pirelli

La scuderia di Maranello era già scesa in pista a maggio al Paul Ricard in una sessione di test per provare le gomme full wet. Non è un mistero che in più occasioni i piloti si siano lamentati del fatto che la mescola full wet non abbia ottime prestazioni, al contrario dell’intermedia, tanto che appena possibile si tende a tornare ai box per effettuare il pit stop, dato che vi è un gap competitivo piuttosto marcato tra i due compound.

Per questo Pirelli sta lavorando per ridurre il riscaldamento sulla gomma per il bagnato pesante, in modo da garantire prestazioni migliori e un degrado più lineare. Inoltre, rimane sempre l’intenzione di testare anche l’intermedia che non ha bisogno di termocoperte, in modo da avere un prodotto simile alla full wet, che già ora non ha bisogno di essere preriscaldata.