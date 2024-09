F1 | Newey sempre più vicino ad Aston Martin: a breve l'annuncio

Dopo mesi di speculazioni sul futuro di Adrian Newey, che all'inizio dell'anno ha annunciato di voler lasciare la Red Bull, la conferma definitiva dei suoi piani futuri dovrebbe arrivare prima della prossima gara. Infatti passaggio del leggendario progettista di F1 in Aston Martin sembra destinato a essere annunciato in vista del Gran Premio dell'Azerbaijan della prossima settimana.

Se inizialmente Newey era stato collegato a un possibile approdo in Ferrari dopo la sua uscita dalla Red Bull, nei mesi successivi è diventato chiaro sia che il Cavallino si fosse defilato dalla trattativa e che, come spiegato su Motorsport.com, il progettista avesse scelto di rimanere in Inghilterra selezionando le offerte dei team britannici, con Aston Martin in prima linea. Newey non poteva ufficializzare la sua scelta prima di fine settembre a causa dei vincoli Red Bull, ma ora un annuncio sembra sempre più vicino.

Oltre al proprietario del team, Lawrence Stroll, che ha fatto offerte personali per convincere il progettista a unirsi al progetto, si ritiene che una visita segreta alla fabbrica Aston Martin di Silverstone, a giugno, abbia giocato un ruolo importante nella sua decisione di credere che la squadra possa dargli ciò di cui ha bisogno.

Stroll ha investito in maniera attiva e importante nella creazione di una struttura all'avanguardia per la squadra e, secondo la tabella di marcia, presto sarà in funzione una nuova galleria del vento che contribuirà alle ambizioni a lungo termine del team.

Adrian Newey, Chief Technology Officer della Red Bull Racing ispeziona la vettura di Charles Leclerc, Ferrari sulla griglia di partenza Foto di: Red Bull Content Pool

Come riportato da Motorsport.com, a causa di un accordo con Red Bull. Newey non avrebbe potuto rivelare il suo futuro prima di settembre, il che avrebbe lasciato una finestra di sei mesi prima che potesse iniziare ufficialmente a lavorare altrove.

La probabile imminente conferma dell'arrivo di Newey si inserisce nel contesto di un'importante campagna di reclutamento da parte di Aston Martin per assicurarsi i migliori talenti per puntare al titolo piloti nei prossimi anni, come da programma. Prima della pausa estiva, l'azienda ha annunciato che l'ex responsabile del progetto Power Unit della Mercedes, Andy Cowell, sarebbe entrato a far parte del gruppo come CEO da ottobre, in sostituzione di Martin Whitmarsh.

Inoltre, l'Aston ha ingaggiato l'ex direttore tecnico Ferrari Enrico Cardile per contribuire dal prossimo 1° gennaio a potenziare il suo reparto di progettazione, essendo stato nominato Chief Technical Officer.

Poiché il team dispone già di un direttore tecnico, Dan Fallows, che ha lavorato con Newey alla Red Bull, ci si è chiesti quanto sarebbe stato difficile creare una struttura coerente che coinvolgesse tutti i suoi talenti e che li mettesse in grado di lavorare tra loro senza ostacoli. Alle volte non contano solo i nomi, ma anche la capacità di far funzionare un gruppo. Tuttavia, parlando nel corso del fine settimana del Gran Premio d'Olanda, il Team Principal Aston Martin Mike Krack ha detto che non sarebbe un grosso problema da risolvere.

Adrian Newey, Chief Technology Officer di Red Bull Racing Foto di: Alexander Trienitz

"Penso che la Formula 1 al giorno d'oggi sia così ampia come struttura. Non è che si debbano fare grandi cambiamenti. Credo che in passato ci sia stato un team che aveva sette direttori tecnici, quindi penso che siamo molto lontani da quella configurazione. Credo che per una persona del genere [Newey] sia necessario fare ogni tipo di sforzo per integrare e adattare la struttura per ottenere il meglio".

Mentre il probabile arrivo di Newey all'Aston Martin sarà un'enorme spinta per le ambizioni a lungo termine della squadra, con il britannico che ha vinto titoli alla Williams, alla McLaren e alla Red Bull, l'attuale pilota Fernando Alonso pensa che ci vorrà del tempo prima che il suo impatto si faccia sentire.

Interrogato in occasione del Gran Premio d'Italia sull'incombente conferma, Alonso ha dichiarato: "Beh, sono ancora solo voci. E penso che non sia solo un lavoro di un solo uomo quello di sistemare le cose. Quindi è più che altro quello che abbiamo ora e quello che stiamo producendo; capire cosa sta andando nella direzione giusta, cosa sta andando nella direzione sbagliata e cercare di preparare il 2025 in modo migliore".

Chiaro, però, che l'arrivo di Newey non sarebbe in ottica 2025, quando si concluderà l'attuale ciclo tecnico, bensì verso il 2026, quando ci sarà un reset tecnico completo dato non solo dai nuovi regolamenti delle Power Unit, ma anche per quanto riguarda Power Unit e telaio. Quella sarà un'opportunità per ripartire da zero e Newey potrebbe rivelarsi prezioso per stendere le basi del nuovo progetto.