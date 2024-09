F1 | Ferrari: ecco il nuovo organigramma con Serra direttore tecnico

Non c’era bisogno di aspettare il 5 settembre per annunciare il nuovo organigramma della Ferrari. Dopo l’uscita di Enrico Cardile dal ruolo di direttore tecnico dell’area telaio per andare all’Aston Martin come CTO, sarebbe bastato nominare Loic Serra, senza passare per l’interim di Fred Vasseur (che nel suo curriculum annovera anche la vittoria di Monza da direttore tecnico).

Il transalpino aveva lasciato intendere che a Maranello sarebbe arrivato un volto nuovo da fuori e, invece, ha dato fiducia al connazionale che era già stato ufficializzato a inizio estate come nuovo acquisto del Cavallino insieme al vice team principal, Jerome D'Ambrosio.

Tramontate le speranza di avere Adrian Newey (è la Ferrari che ha detto no al rilancio del genio inglese), i vertici della Scuderia hanno lavorato per dare stabilità al Reparto Corse.

La Scuderia Ferrari vittoriosa nel GP d'Italia Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

La squadra del Cavallino ha emesso questa mattina un comunicato sulla nuova organizzazione: “La Scuderia Ferrari HP comunica di avere affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra. Il tecnico francese classe 1972, come comunicato in precedenza, si unirà alla squadra a partire dall’1 ottobre. Loic in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur”.

Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico Power Unit, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“A Serra faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo. Il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur”.

Loic Serra è dunque il tecnico che assume un ruolo che non ha mai coperto in carriera, ma che ha la totale fiducia del team principal. Fred si è preso del tempo per attribuire a un gruppo di lavoro molto collaudato nuove deleghe e funzioni (con ritocchi degli stipendi visto che diversi tecnici di questo staff hanno ricevuto importanti offerte da team concorrenti e hanno scelto di restare a Maranello).

La reazione della Ferrari, capace senza direttore tecnico, di portare in pista un pacchetto di aggiornamento vincente nel GP d’Italia, testimonia che questo nucleo è in grado di dare il necessario supporto al francese che dal 1 ottobre entrerà in una struttura già ben oliata e funzionante.