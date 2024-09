F1 | Test Pirelli a Monza e Fiorano: protagonista anche l'acqua

Quattro squadre, tre piloti e due piste. Non si stanno lesinando gli sforzi nel lavoro di sviluppo per gli pneumatici 2025 nell’ultimo quadrimestre dell’anno, decisivo per la finalizzazione delle mescole da usare la prossima stagione mentre, per quanto riguarda la costruzione, in ossequio al regolamento le specifiche sono state congelate il primo settembre.

Se ieri Mercedes e Red Bull erano impegnate a Monza, oggi all’Autodromo Nazionale la Pirelli ha potuto contare sul supporto della Racing Bulls per proseguire lo sviluppo delle gomme slick.

Liam Lawson, RB F1 Team Foto di: Pirelli

La pioggia caduta nella notte ha lasciato la pista umida per la prima parte della mattinata così Liam Lawson ha iniziato la sua giornata di lavoro girando con gomme intermedie per poi passare alle slick una volta asciugatosi l’asfalto.

Purtroppo, il programma previsto per il pilota neozelandese non è stato completato a causa di un problema tecnico verificatosi sulla monoposto nel primissimo pomeriggio. Fino a quel momento, i giri percorsi erano stati 76, il più veloce nel tempo di 1’22”530.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 durante il test con gomme rain Pirelli a Fiorano Foto di: Pirelli

Sempre oggi, ma in Emilia Romagna, la Pirelli ha usufruito dell’ospitalità e del supporto della Ferrari per effettuare un test a Fiorano. Alla guida di una SF-24, Oliver Bearman ha lavorato sullo sviluppo di nuove soluzioni per le gomme da bagnato e per quelle intermedie, sfruttando l’impianto di irrigazione artificiale di cui è dotato il circuito della Casa di Maranello. Il pilota inglese ha inizialmente percorso alcune tornate sull’asciutto per poi focalizzarsi sul programma previsto dai tecnici Pirelli. In totale, Bearman ha completato 167 giri.

Le prove di sviluppo in pista della Pirelli proseguiranno con un calendario molto intenso da qui alla fine dell’anno, non soltanto in vista della prossima stagione ma anche per quella successiva.

Il prossimo appuntamento è previsto in Spagna per il 17 e il 18 settembre: sul circuito di Barcellona ci sarà infatti il debutto dei primi prototipi degli pneumatici 2026 che, come noto, saranno ancora a 18” ma leggermente più stretti rispetto agli attuali.

Il primo test si svolgerà con il supporto di Aston Martin, che metterà a disposizione una AMR23 mule-car modificata per consentire l’utilizzo delle gomme con le nuove dimensioni. I test per il 2025 proseguiranno invece a Magny-Cours l’1 e il 2 ottobre: sul tracciato francese sarà impegnata la Mercedes.