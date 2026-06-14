Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Gara
WEC 24h di Le Mans

WEC | Toyota beffa BMW e Cadillac centrando la sesta vittoria alla 24h di Le Mans

La zampata dei giapponesi sconfigge le temute LMDh: De Vries/Conway/Kobayashi festeggiano davanti a BMW, terza la TR010 #8, Cadillac eterna incompiuta, Ferrari si difende con una Top5. In LMP2 doppietta Inter Europol, in LMGT3 rimontissima Corvette-TF.

Francesco Corghi
Modificato:
#7 Toyota Racing, Toyota TR010 Hybrid - Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck De Vries

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Sulla ruota della 24h di Le Mans esce il numero 6 ed è quello che risponde al nome di Toyota Racing, capace di conquistare la sesta affermazione nella classica francese sconfiggendo rivali agguerritissimi.

Il terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026 non è stato di quelli dalle mille emozioni, ma ha regalato spunti interessanti e qualche sorprese, con le LMH giapponesi a sconfiggere la truppa delle temutissime LMDh, in particolare quelle di BMW e Cadillac nella classifica assoluta e della categoria HYPERCAR.

In LMP2 è storica doppietta per Inter Europol Competition, con la PRO/AM che va alla Corwdstrike by APR, in LMGT3 rimontissima della Corvette di TF Sport che ha la meglio di Lexus ed Aston Martin.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

HYPERCAR

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e la Toyota dimostra per l'ennesima volta che nel taschino ha qualcosa di magico per sopperire alle mancanze ed emergere di prepotenza nelle difficoltà.

Nick De Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway sono stati eroici e coriacei a resistere nella prima parte di una gara d'attesa, per poi portare l'attacco decisivo domenia mattina quando tra ritiri dei rivali e unghie affilate dalle TR010 hanno preso il sopravvento, tagliando il traguardo vittoriosi per una decina di secondi sugli avversari.

I primi di questi sono stati i ragazzi della BMW #20, Frijns/Van Der Linde/Rast, che avevano sognato il successo della Casa bavarese e del Team WRT, ma ritrovandosi anche da soli a combattere contro le Toyota, dato che la #15 ha avuto un incidente con un doppiato e non ha potuto confermare le aspettative della Hyperpole.

Terza la Toyota #8 di Buemi/Hirakawa/Hartley che aveva accarezzato di condurre la doppietta nipponica, salvo poi doversi arrendere calcando comunque il terzo gradino del podio.

Foto di: WEC | Toyota beffa BMW e Cadillac centrando il 6 alla 24h di Le Mans

L'eterna incompiuta pare essere ancora una volta la Cadillac Racing perché la V-Series.R #12 del Team Jota affidata a Stevens/Nato/Delétraz era stata parecchio a combattere per il primato, salvo poi vedersi relegata ad un quarto posto piuttosto amaro, nella medesima situazione dei colleghi di BMW, dato che la gemella #38 di Bourdais/Bamber/Aitken si è ritirata nella serata di sabato e la #101 della Wayne Taylor Racing (Albuquerque/J.Taylor/R.Taylor) ha commesso troppi errori venendo punita con penalità a ripetizione che l'hanno fatta scendere nona.

La Ferrari ha agguantato una Top5 inizialmente insperata, per quello che era il potenziale delle 499P e dei rivali. Bisognava fare tutto bene senza incappare in problemi o errori, ma ciò non è stato possibile e un paio di penalità sono giunte, oltre ad un K.O. che ha estromesso la #50 di Molina/Nielsen/Fuoco domenica mattina, quando il trio era già finito indietro per un guasto all'estintore. 

Pur differenziando le strategie, le LMH di Maranello non hanno avuto le armi per combattere per il primato e alla fine è la #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi a chiudere in Top5 a quasi 2' dalla vetta, la #83 di AF Corse condotta da Ye/Hanson/Kubica è settima.

Sono mancate gravemente all'appello le vetture di casa: Alpine è scivolata indietro alla distanza e porta a casa solamente un sesto posto con la A424 #35 di Habsburg/Milesi/Da Costa, la #36 di Gounon/Makowiecki/Martins chiude decima accusando anche qualche problema, mentre oggettivamente impalpabile è stata la gara delle Peugeot, costantemente nelle ultime posizioni e risalite 11a e 12a solamente per problemi altrui.

L'Aston Martin è autrice di una gara come già vista altre volte: le Valkyrie non hanno tenuto il passo per restare con la truppa dei migliori e la #007 di Tincknell/Gamble/Gunn non va oltre l'ottavo posto, la #009 di Riberas/De Angelis/Sorensen rompe un braccio della sospensione alla penultima ora.

L'esordio a Le Mans della Genesis è agrodolce: da un lato c'era la consapevolezza che tutto non potesse filare liscio, non avendo mai provato una 24h, ma entrambe le GMR-001 hanno toccato almeno metà gara o quasi. La #17 di Lotterer/Derani/Jaubert si è fermata nella notte per problemi ad una sospensione, la #19 di Jaminet/Chatin/Juncadella ha stretto i denti nonostante le noie elettroniche conludendo a 9 giri dal leader in 13a posizione.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

LMP2

In Classe LMP2 torna a vincere la Inter Europol Competition, realizzando anche una storica doppietta: prima sul traguardo la Oreca #43 di Dillmann/Yelloly/Smiechowski che ha piazzato la zampata decisiva domenica mattina, imitata dalla #343 di Muller/Garg/De Gérus, approfittando anche del prematuro ritiro della Duqueine #30 che aveva dominato lungamente.

Sul podio salgono anche Masson/Gray/Rousset con la Forestier by Panis #29, mentre nella lotta serratissima che a lungo ha ravvivato la categoria delle Oreca centrano la Top5 Vector Sport #26 (Fittipaldi/Lomko/Cullen) e i giovanissimi della CLX Motorsport #37, Jensen/Closmenil/Aguilera.

Rinicella/Lafargue/Van Uitert portano la Idec Sport #28 sesta nonostante qualche penalità ed errore, seguiti dai vincitori della PRO/AM, ovvero i soliti ottimi portacolori di Crowdstrike-APR #4 che rispondono al trio di Kurtz/Quinn/Heinrich.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La United Autosports #22 di Lindh/Saucy/Jensen delude un po' con l'ottavo posto generale, nona e sul podio PRO/AM la AF Corse #183 di Perrodo/Vaxiviere/Barnicoat, che completano la Top10 assieme ai rivali di categoria di AO Racing by TF #99 (Cameron/Hyett/Allen), entrambi capaci di riprendersi dopo qualche contrattempo.

Scese nell'ordine Proton Competition #9 e APR #25 che si erano mostrate competitive in avvio di gara, indietro anche TDS Racing #14, Proton #44 e United #222.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

LMGT3

In Classe LMGT3 è da applausi la rimontissima della Corvette-TF Sport #33 di Catsburg/Keating/Edgar dalle retrovie, capace di prendersi il comando nella notte e non mollarlo più fino al traguardo, nonostante gli assalti dei rivali, cominciando dalle Aston Martin-Heart of Racing.

La Vantage #27 di Mattia Drudi partita in Hyperpole ha rotto il cambio a 3h dalla fine, il che ha consentito alla gemella #23 di Barrichello/Adam/Newell di mitigare le sofferenze del team portandosi a casa la terza piazza. 

Le Lexus-ASP ci hanno provato a lungo, arrivando anche ad annullare con le neutralizzazioni il distacco accumulato per penalità: in piazza d'onore c'è la RC F #78 di Hawksworth/Van Rompuy/David, la #87 è quarta, resistendo alla rimontissima finale della Ferrari #21 di AF Corse del solito impareggiabile Alessio Rovera, in Top5 assieme ai colleghi Mann/Heriau in una gara lineare.

La Corvette-TF Sport #34 di Eastwood/Yoluç/Dempsey è sesta, seguita dalla BMW-WRT #32 di Farfus/Leung/Gelael e dalle Ferrari di Agostini/Wadoux/Toledo (#150 AF Corse), Patrese/Marschall/Blattner (#74 Kessel Racing) e Serra/Kimura/Laursen (#57 Kessel Racing) tra i primi 10.

Le Porsche-Manthey sono mancate per via di incidenti (la #91 fuori domenica mattina) e problemi tecnici (la #92 è ripartita per terminare 13a), anche le Mercedes-Iron Lynx si erano ben comportate prima di scendere nell'ordine e alzare bandiera bianca, con la sola AMG #62 griffata QMMF a vedere il traguardo. 

Gara non positiva per le Ford-Proton e McLaren-Garage 59, tutte rimaste fuori dai punti e nelle retrovie.

 

Leggi anche:

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco Pits Ritirato Punti
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota TR010 Hybrid 0

 

        
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 0

 

        
3
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 0

 

        
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Délétraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 0

 

        
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

 

        
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix Da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 0

 

        
7
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

 

        
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

 

        
9
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 0

 

        
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

 

        
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

 

        
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

 

        
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

 

        
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 0

 

        
15
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 0

 

        
16
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Müller Oreca 07 - Gibson 0

 

        
17
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
18
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
19
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
20
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Van Uitert 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
21
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
22
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Jensen Oreca 07 - Gibson 0

 

        
23
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 0

 

        
24
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 0

 

        
25
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
26
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
27
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 0

 

        
28
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 0

 

        
29
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 0

 

        
30
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 0

 

        
31
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 0

 

        
32
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 0

 

        
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
34
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 0

 

        
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
36
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 0

 

        
37
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
38
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
39
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
40
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
41
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
42
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
Denmark C. Laursen Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
43
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
44
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
45
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

 

        
46
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
47
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

 

        
48
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 0

 

        
49
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

 

        
50
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 0

 

        
51
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

 

        
52
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

 

        
53
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 0

 

        
54
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

 

        
55
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

 

        
56
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 0

 

        
57
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

 

        
58
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

 

        
59
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

 

        
60
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

 

        
61
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

 

        
62
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

 

        
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Le Mans, 22a Ora: Toyota mette la freccia

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Le Mans, 22a Ora: Toyota mette la freccia

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Le Mans, 22a Ora: Toyota mette la freccia

WEC | Le Mans, 20a Ora: Cadillac passa davanti, ma Toyota e BMW non mollano

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Le Mans, 20a Ora: Cadillac passa davanti, ma Toyota e BMW non mollano

WEC | Le Mans, 14a Ora: BMW incalza Cadillac, Toyota penalizzata

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Le Mans, 14a Ora: BMW incalza Cadillac, Toyota penalizzata
More from
Ferrari

F1 | Vasseur: "Non eravamo scarsi 2 gare fa, non siamo campioni del mondo oggi. Terremo lo stesso approccio di sempre"

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Vasseur: "Non eravamo scarsi 2 gare fa, non siamo campioni del mondo oggi. Terremo lo stesso approccio di sempre"

F1 | Hamilton: "Ora capisco cosa vuol dire vincere con la Ferrari. Il titolo? Non è finita qui"

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Hamilton: "Ora capisco cosa vuol dire vincere con la Ferrari. Il titolo? Non è finita qui"

F1 | Mercedes conservativa in qualifica, mentre Ferrari si esalta con le alte temperature

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes conservativa in qualifica, mentre Ferrari si esalta con le alte temperature

Ultime notizie

F1 | Wolff durissimo: "Oggi abbiamo perso due volte: male l'affidabilità e anche la strategia"

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Wolff durissimo: "Oggi abbiamo perso due volte: male l'affidabilità e anche la strategia"

F1 | Vasseur: "Non eravamo scarsi 2 gare fa, non siamo campioni del mondo oggi. Terremo lo stesso approccio di sempre"

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Vasseur: "Non eravamo scarsi 2 gare fa, non siamo campioni del mondo oggi. Terremo lo stesso approccio di sempre"

F1 | Hamilton: "Ora capisco cosa vuol dire vincere con la Ferrari. Il titolo? Non è finita qui"

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Hamilton: "Ora capisco cosa vuol dire vincere con la Ferrari. Il titolo? Non è finita qui"

F1 | Hamilton da sogno: vince la prima gara con la Ferrari a Barcellona davanti a Russell. Antonelli ritirato

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Hamilton da sogno: vince la prima gara con la Ferrari a Barcellona davanti a Russell. Antonelli ritirato