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Gara
WEC 24h di Le Mans

WEC | Le Mans, 14a Ora: BMW incalza Cadillac, Toyota penalizzata

Mentre davanti la V-Series.R #12 e la M Hybrid V8 proseguono i loro duelli, la Cadillac #38 accusa problemi al servosterzo e scende in fondo al gruppo, la TR010 #8 e la Cadillac #101 si beccano un Drive Through, Ferrari sempre a tiro del sesto posto con le Alpine. In LMP2 Duqueine vola, in LMGT3 si vede Corvette, ma Aston è lì.

Francesco Corghi
Modificato:
#20 BMW M Team WRT, BMW M Hybrid V8 - Robin Frijns, Sheldon Van Der Linde, René Rast

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Superato il giro di boa, la 24h di Le Mans si avvia a vivere le prime luci dell'alba quando siamo giunti alla fine della 14a Ora di un terzo round del FIA World Endurance Championship che ha regalato alcuni momenti di tranquillità notturna, alternati da colpi di scena importanti.

Il primo ha colpito la Ferrari #50 attorno alla mezzanotte, quando Nicklas Nielsen è stato richiamato ai box per sistemare un problema all'estintore che ha impiegato una sosta lunga, perdendo 8 giri dal leader e scendendo mestamente nell'ordine.

Proprio a metà gara si sono verificati due Full Course Yellow: il primo per un errore di Enzo Trulli ad 'Arnage', la cui Oreca-APR #25 è stata tirata fuori dalla gru per ripartire, mentre poco dopo Paul-Loup Chatin ha dovuto fermare la Genesis #19 per effettuare un reset dei sistemi, impiegando qualche minuto per poter riavviare la vettura coreana. Più tardi anche il suo collega Daniel Juncadella è incappato nello stesso problema.

Il colpo bassissimo è giunto poco dopo per la Cadillac, quando la #38 è stata riportata nel garage dagli uomini di Jota per provare a sistemare un guaio al servosterzo, con Sébastien Bourdais disperatamente a scendere ed accovacciarsi in fondo al box con la testa fra le mani, vedendo sfumare un potenziale podio o vittoria.

Non è andata meglio alla #101 di Wayne Taylor Racing, punita con un Drive Through per una infrazione al regime di FCY, cosa che è stata riscontrata anche per Toyota #8, Corvette-TF Sport #2 e BMW-WRT #69, sanzionate nella medesima maniera.

Nel frattempo si è dovuta ritirare per problemi tecnici la Mercedes-Iron Lynx #79.

In Classe HYPERCAR è la Cadillac-Jota #12 a condurre le operazioni, seguita da vicinissimo dalla BMW #20, la Toyota #8 pur perdendo il terreno per il Drive Through mantiene la terza posizione, così come la Cadillac-WTR #101 quarta, seguite dalla Toyota #7.

Le Ferrari #51 e #83 stringono i denti e si contendono il sesto posto contro la Alpine #35 che è fuori sequenza. 

Aston Martin e Genesis sperano nella Top10, cosa che appare ormai un miraggio per le Peugeot.

In LMP2 la lotta tra le Oreca vede sempre la Duqueine #30 al comando allungando sensibilmente nei confronti delle Inter Europol #343 e #43, in Top5 troviamo ora Vector Sport #26, che ha passato la Forestier by Panis #29.

La Proton #9 si è issata sesta superando CLX #37, Nielsen #24, United Autosports #22 e Idec Sport #28.

In PRO/AM è TDS Racing #14 ora davanti ad AO Racing by TF #99, Corwdstrike-APR si prende il podio virtuale.

In Classe LMGT3 è apparsa al comando la Corvette-TF Sport #33 in battaglia con la Aston Martin-Heart of Racing #27, mentre è salita sul podio virtuale la Ferrari-Kessel #74, dato che Ferrari-AF #21 e Mercedes-Iron Lynx #62 sono su una strategia diversa.

 

 

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