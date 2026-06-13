WEC | Le Mans, 6a Ora: partita a scacchi tra Cadillac, BMW e Toyota

BMW e Cadillac, con Toyota terza incomoda, continuano a duellare per il primato della 24h di Le Mans quando siamo giunti al termine della 6a Ora di questo terzo round del FIA WEC 2026.

Mentre davanti si prosegue su strategie diverse che per forza di cose rimescolano le carte e le posizioni in classifica, c'è anche chi commette qualche infrazione, come la Oreca-DKR #3 che ha preso 5" di penalità per una infrazione commessa al pit-stop, finendo poi in testacoda e perdendo ulteriore tempo dopo la lunghissima sosta ai box per aver danneggiato il fondo su una scordolata.

Rimanendo in LMP2, 5" di sanzione anche per la Idec Sport #28 per aver tagliato la prima variante nel giro d'uscita dai box, con Valerio Rinicella tradito dalle gomme fredde.

La AF Corse #183 nel turno di François Perrodo è finita in testacoda alle curve 'Porsche' dopo un lieve contatto con la Mercedes-Iron Lynx #79 condotta da Johannes Zelger. Problemi alla gomma posteriore destra invece per la gemella AMG #61 di Martin Berry, tornato ai box lentamente e spinto in garage.

Il colpo di scena è arrivato sul finire della sesta ora, quando la BMW #15 di Dries Vanthoor è venuta a contatto con una LMP2, rovinando la carrozzeria posteriore e forando la gomma, dovendo quindi tornare lentamente ai box.

In Classe HYPERCAR prosegue il duello a tre fra Toyota #8, Cadillac #38 e BMW #20 che si alternano al comando a seconda del momento di sosta, seguite dalla Alpine #36, che si alterna in Top5 con la Cadillac-Jota #12 avendo una strategia diversa.

Seguono a distanza le due Ferrari ufficiali e la Cadillac-WTR #101, poi c'è la Alpine #35, mentre la Toyota #7 è tornata sulla strategia delle altre avendo in precedenza effettuato una sosta per una foratura lenta.

Le Genesis restano davanti alle Aston Martin e alle impalpabili Peugeot.

In LMP2 prosegue la lotta tra le Oreca di Duqueine #30, Forestier by Panis #29 e CLX #37, in agguato in Top5 rimangono anche le Inter Europol #343 e #43, davanti ad Idec #28.

In PRO/AM è passata davanti la AO Racing by TF #99 mettendosi alle spalle la TDS Racing #14.

Anche in Classe LMGT3 ci sono delle strategie differenti tra le due Lexus-ASP che si contendono il primato assieme alla Aston Martin-Heart of Racing #27 risalita in un secondo turno di Mattia Drudi nella quinta ora.

La Porsche-Manthey #91 ha preso il quarto posto, seguita dalla Ferrari-AF Corse #21 in rimonta, così come la 296 #74 di Kessel Racing che si trova settima dietro alla Mercedes-Iron Lynx #62. Le BMW-WRT hanno perso un po' di terreno e hanno scelto anch'esse una strategia differente rispetto alle altre, le Corvette-TF stanno pian piano risalendo la china dalle retrovie, più in difficoltà le McLaren-Garage 59.