WEC | Le Mans, 8a Ora: la Toyota #8 al comando in regime di safety car
L'incidente tra la Ferrari #54 e la Ford #88 ha generato la prima neutralizzazione dell'edizione 2026, che ha finito per riallineare le strategie dei primi quattro. Allo scoccare della mezzanotte, dunque, le vetture procedevano in processione dietro alla safety car, capitanate dalla Toyota #8.
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Dopo poco meno di otto ore di gara è arrivata la prima safety car dell'edizione 2026 della 24 Ore di Le Mans, innescata dall'uscita di pista della Ferrari 296 #54 di Vista AF Corse, che si è insabbiata alla Esses de la Foret, in seguito ad un contatto con la Ford Mustang #88, in quel momento guidata dall'incolpevole Gianmarco Levorato.
Una situazione che ha inevitabilmente cambiato il volto alla classifica, perché tutte le vetture di vertice ne hanno approfittato per rientrare ai box e fare carburante. Al comando delle operazioni ora c'è di nuovo la Toyota #8, che precede la BMW #20 e le due Cadillac con la #12 che si è portata in terza posizione davanti alla #38.
Essendo rientrate tutte ai box per fare il pieno con l'ingresso della safety car, di fatto queste vetture si sono riallineate a livello di strategia, quando invece fino a quel momento le due V-Series.R stavano giocando su una gestione del fuel tank diversa da quella attuata da Toyota e BMW.
Per il momento, è rimasta in pista invece la Ferrari #50, che poco prima della neutralizzazione si è presa anche una reprimenda per un rischio vissuto da Niklas Nielsen durante una fase di doppiaggio, nella quale la sua 499P era stata portata praticamente con tutte e quattro le ruote fuori dalla pista. Con il quinto posto provvisorio, questo è l'equipaggio del Cavallino meglio piazzato al momento.
Nonostante un errore, con un'escursione a Mulsanne avvenuta appena prima della safety car, in vetta alla classe LMP2 c'è sempre la #30 della Duqueine, con alle sue spalle la #343 della Inter Europol. Nel valzer dei pit stop invece in terza piazza si è portata la #26 della Vector Sport, mentre in vetta alla Pro-Am c'è la #14 della TDS Racing.
La classe nella quale la safety car per ora sembra aver cambiato maggiormente gli equilibri è la GT3, perché le due Lexus della Akkodis ASP, che stavano dominando la gara, sono rientrate entrambe, ma anche la Porsche #91 della Manthey DK Engineering ha accusato una foratura della gomma posteriore sinistra. In un certo senso, possiamo dire che nella sfortuna a questo equipaggio è andata tutto sommato bene, perché in bandiera verde lo avrebbe pagato molto di più. In testa si è portata invece l'Aston Martin #27 della Heart of Racing, quella che è scattata dalla pole.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
WEC | Le Mans, 8a Ora: la Toyota #8 al comando in regime di safety car
WEC | Le Mans, 6a Ora: partita a scacchi tra Cadillac, BMW e Toyota
WEC | Le Mans, 4a Ora: la Toyota #8 si prende la vetta con la strategia alternativa
F1 | Russell, la pole è un toccasana: “Ho fatto un reset mentale. Copiare Kimi non funzionava”
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments