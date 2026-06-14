WEC | Le Mans, 16a Ora: Cadillac in vetta con le luci dell'alba, Toyota risale seconda

La 24 Ore di Le Mans 2026 è arrivata a due terzi della sua distanza, con il sole che ora splende sul Circuit de la Sarthe, e con ancora 8 ore davanti a noi la gara rimane ancora aperta a qualsiasi risultato, anche se ormai si può parlare di una battaglia a tre.

A comandare le operazioni allo scoccare delle ore 8:00 di domenica mattina è la Cadillac, che inizia a sognare l'impresa grazie alla vettura #12. Alle sue spalle si è riportata la Toyota #8, con Sebastien Buemi che ha anche fatto segnare il nuovo giro veloce della gara, risultando il primo a scendere sotto al 3'26", anche se per appena 32 millesimi, prima di cedere il volante a Brendon Hartley.

Arretra in terza posizione la BMW #20, ma potrebbe anche trattarsi solamente di una situazione provvisoria, visto che nell'ultima sosta ha fatto un pit stop completo, montando anche un set di gomme nuove al subentrante Sheldon van der Linde.

Molto bella la lotta per la quarta posizione, che ha avuto per protagonisti Nick De Vries ed Antonio Giovinazzi, rispettivamente al volante della Toyota #7 e della Ferrari #51, la migliore quindi delle 499P, che sono riusciti a saltare in quest'ordine davanti all'Alpine #35, che però al momento viaggia con una strategia sfalsata rispetto alla loro.

Ha perso terreno invece l'altra Cadillac che aveva ancora velleità di classifica, la #101, che ha rimediato ben due drive through: il primo per un infringment legato ad una full course yellow, il secondo invece su una slow zone. Per lo stesso motivo è stata penalizzata anche la Ferrari #83, che a sua volta è arretrata ai margini della top 10.

In classe LMP2 prosegue la cavalcata della #30 della Duqueine, seguita dalle due vetture della Inter Europol Competition, con la #343 che precede la #43. Nel raggruppamento Pro-Am invece in vetta alla classifica c'è la #4 della Crownstrike Racing by APR.

Le penalità hanno cambiato faccia anche alla classe GT3, che al momento vede comandare la Corvette #33 della TF Sport, seguita dalla Lexus #78 della Akkodis ASP. La vettura gemella, la #87, è invece incappata in una penalità per un contatto con la Ferrari #57 perdendo diverse posizioni. Così come invece l'Aston Martin #27 della Heart of Racing ha dovuto scontare un drive through per una violazione legata ad una slow zone.