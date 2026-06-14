WEC | Le Mans, 22a Ora: Toyota mette la freccia
Le TR010 cominciano a mostrarsi decisamente competitive, la Cadillac #12 incappa in una sosta sfortunata e scende quarta, la BMW #20 torna seconda, con Ferrari a guardare da lontano. In LMP2 clamoroso ritiro per Duqueine, strada spianata per Inter Europol, in LMGT3 fuori la Aston di Drudi, Corvette deve difendersi.
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Mancano solo due ore alla fine della 24h di Le Mans e questo terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026 continua a regalare incredibili sorprese.
Nel corso della 21a Ora, quando davanti si è incendiata la lotta tra Cadillac e Toyota, in Classe LMP2 il colpo bassissimo è arrivato alla Duqueine: la Oreca #30, finita nella morsa delle Inter Europol, si è dovuta fermare per un problema tecnico al freno anteriore sinistro e Richard Verschoor non ha potuto far altro che parcheggiare la 07-Gibson, dominante fino a quel punto, a bordo pista, provocando un breve Full Course Yellow.
Una volta ripartiti, anche la Aston Martin #27 della Heart of Racing ha sofferto di noie al cambio, con Zach Robichon ad alzare mestamente bandiera bianca, mentre la BMW-WRT #69 ha lasciato definitivamente ogni speranza di risalita tornando in garage.
Grande rischio per Sean Gelael con la M4 #32, in testacoda alla prima variante sfiorando la Ferrari #51, ma riuscendo a ripartire dopo un'altra brevissima neutralizzazione con FCY. Qui Toyota #8 e Cadillac #12 hanno dovuto effettuare una sosta d'emergenza, dovendo quindi fermarsi nuovamente cedendo il primato alla TR010 Hybrid #7, seguita dalla BMW #20.
Le LMH giapponesi hanno comunque dato l'impressione di averne di più in questo finale, le Ferrari invece rimangono ferme al quinto e sesto posto, seguite a distanza dalla Alpine #35, la Aston Martin #007 ottava, Cadillac-Wayne Taylor Racing #101 nona e Alpine #36 a chiudere la Top10. Lontanissime le Peugeot.
In Classe LMP2 pare essersi spalancata la strada per il successo in casa Inter Europol, dato che le Oreca #343 e #43 sono scappate via lasciandosi dietro Forestier by Panis #29 e Vector Sport #26, che ha superato la CLX #37 nella battaglia per il quarto posto.
Idec Sport #28 è sesta, Crowdstrike-APR #4 che guida ancora il gruppo delle PRO/AM, dove al secondo posto c'è sempre la AF Corse #183 e terza è salita la AO Racing by TF #99 che ha passato la APR #25.
In Classe LMGT3 la Corvette-TF Sport #33 si è liberata della Aston Martin-Heart of Racing #27, ma non della #23, risalita seconda, le Lexus-ASP hanno ancora nel mirino il primato seppur leggermente attardate, seguite dalla Corvette-TF #34.
Le Ferrari di AF Corse #21 e Kessel Racing #74 e #57 guadagnano la sesta, ottava e nona piazza, in mezzo a loro c'è la BMW-WRT #32.
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