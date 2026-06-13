WEC | Le Mans, 2a Ora: BMW in lizza con Alpine, Toyota prova a infilarsi

BMW e Alpine sono in lizza per la prima posizione, con la Toyota che prova a scombinare i piani quando siamo giunti al termine delle prime due ore dalla 94a edizione della 24h di Le Mans.

Alle ore 16;00 di un caldissimo sabato, Mark Cavendish ha sventolato la bandiera francese con le vetture a transitare sul traguardo dando il via al terzo round del FIA World Endurance Championship, con la Cadillac di Will Stevens ad approfittare subito delle scaramucce tra le BMW di René Rast e Kevin Magnussen per prendersi momentaneamente il comando, mentre le Ferrari di Antonio Giovinazzi e Nicklas Nielsen a battagliare a centro gruppo.

Non ci sono stati incidenti particolari nelle altre categorie, a parte un testacoda a 'Tertre Rouge' di Martin Berry che è dovuto tornare ai box di Iron Lynx per riparare la parte anteriore della sua Mercedes #61, perdendo 4 giri rispetto al gruppo LMGT3.

In LMP2 sono arrivate già due penalità di 5" per le Oreca di TDS Racing e Forestier by Panis per infrazioni commesse in partenza, il che le ha fatte scendere nell'ordine.

Fra le HYPERCAR, nel corso della prima ora le Toyota hanno scelto subito di differenziare la strategia fermandosi alla mezz'ora per fare solamente rifornimento, tutti gli altri hanno preferito andare secondo i piani base, anche loro senza sostituire gomme, dunque la TR010 Hybrid #8 ha potuto prendere il comando ampiamente (+20") nei confronti di BMW #20 e Alpine #35, in attesa di tornare ai box.

In Top5 a tiro del podio rimangono le Cadillac-Jota #38 e #12, seguite dalla #101 di Wayne Taylor Racing, le Ferrari #51 e #50 sono al settimo e nono posto montando tre gomme dure, divise dalla Toyota #7.

Decima la BMW #15 che ha perso terreno, così come la Alpine #36, mentre le Aston Martin #009 e #007 sono 12a e 16a, con le Genesis che fanno la loro gara in 13a e 15a piazza, separate dalla Ferrari #83 di AF Corse.

In LMP2 la Idec Sport #28 ha preso il comando delle operazioni con un ottimo Job Van Uitert, autore anche del giro più veloce, con una manciata di secondi di vantaggio su Duqueine #30 e Inter Europol #43, incalzata da Proton #9 e Inter Europol #343.

La Forestier by Panis #29 è scesa sesta, ampiamente davanti a CLX #37, Nielsen Racing #24, Vector #26 e AO Racing by TF Sport #99 che completa la Top10.

In Classe LMGT3 la Lexus-ASP #78 è passata in testa dopo un primo stint all'insegna dell'Aston Martin-HoR #27 di Mattia Drudi, ora scesa settima. Sul podio virtuale abbiamo BMW-WRT #69 e Ford-Proton #77, le Ferrari sono indietro al momento avendo preferito dare spazio ai Bronze, mentre un problema tecnico ha costretto la Porsche-Manthey #92 a fermarsi per 7 giri ed ora Riccardo Pera dovrà rimontare a denti stretti.