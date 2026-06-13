WEC | Le Mans, 4a Ora: la Toyota #8 si prende la vetta con la strategia alternativa

La scelta della Toyota di provare a variare la sua strategia rispetto alla concorrenza, anticipando la prima sosta, sembra iniziare a dare i suoi dividendi, perché allo scadere della quarta ora della 24 Ore di Le Mans davanti a tutti c'è l'equipaggio #8.

Proprio pochi istanti prima delle 20:00, Brendon Hartley ha potuto infatti approfittare del pit stop della BMW #20 per riportarsi circa mezzo minuto davanti alla vettura della Casa bavarese, che deve anche guardarsi le spalle dal ritorno dell'arrembante Cadillac #38, che con Jack Aitken aveva anche preso provvisoriamente il comando delle operazioni ed ora è un paio di secondi più indietro.

Ai piedi del podio c'è l'altra Cadillac con il #12, che è stata anche al centro di discussioni per un Emergency pit stop avvenuto durante l'unica full course yellow, dovuta alla presenza di un detrito in pista. Tuttavia, l'investigazione è stata successivamente eliminata, così come per la terza vettura della Casa statunitense, la #101, inizialmente indagata per lo stesso motivo. A completare la top 5, ma staccata di ormai quasi un minuto e mezzo troviamo poi l'Alpine #35.

Sono state due ore movimentate invece per le Ferrari. Prima la #50 di Antonio Fuoco che è entrata in collisione con la LMP2 #30 della Duqueine, finendo in testacoda. L'episodio è anche finito sotto alla lente d'ingrandimento della direzione gara, che ha inflitto un warning al ferrarista.

E' andata anche peggio alla #51, perché Alessandro Pier Guidi si è visto rifilare un drive through per un contatto con la LMP2 #9 della Proton Competition, anche in questo caso in una fase di doppiaggio alla Esses de la Foret. Cinque secondi di penalità li ha beccati poi anche la #83, in questo caso per un unsafe release. La migliore delle 499P al momento, dunque, è la #50, che occupa la sesta posizione.

Per quanto riguarda la LMP2, al comando c'è proprio l'equipaggio #30 della Duqueine, che precede la #343 della Inter Europol e la #37 della CLX Motorsport. Nel raggruppamento PRO/AM invece la leadership è nelle mani della #183 della AF Corse.

Nella classe LMGT3, ad aprire le danze è la Porsche #91 della Manthey DK Engineering, che è seguita dalla Lexus #87 della Akkodis ASP Team. Terzo posto per l'Aston Martin #27, quella della Heart of Racing che è scattata dalla pole position.