WEC | La Ferrari completa le prove con le 499P 2026 e 2027 ad Austin

Fine dei lavori ad Austin per la Ferrari, che nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 settembre è rimasta sul Circuit Of The Americas per portare avanti i test di sviluppo della 499P in versione aggiornata.

Centrata la vittoria alla Lone Star Le Mans, a Maranello avevano già pianificato di continuare a girare sul tracciato texano con il prototipo che prenderà parte al FIA World Endurance Championship per la stagione 2027, alla quale si presenterà rinnovato in diversi aspetti.

La livrea è rimasta come quella di fine luglio a Monza, ossia mimetica 'camouflage' e nelle due giornate al volante si sono alternati Nicklas Nielsen ed Antonio Fuoco - vincitori domenica con la loro #50 - più James Calado ed Yifei Ye, i quali ancora non avevano avuto modo di prendere in mano il mezzo.

Antonio Fuoco, Ferrari 499P EVO, test a Austin Foto di: Ferrari

Il solo Fuoco era presente nella precedente uscita in Brianza, dove erano infatti stati impiegati Miguel Molina, Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi, il che ha potuto dare modo al calabrese di fare i primi raffronti con il lavoro cominciato alcune settimane fa e dare qualche indicazione anche ai compagni.

Le soluzioni tecniche e aerodinamiche testate sono solo una prima fase di quanto potrebbe essere adottato in vista della prossima stagione, come spiega la nota ufficiale Ferrari, e le sessioni hanno permesso alla squadra di proseguire il lavoro di sviluppo programmato.

Inoltre, sui 5,513km della pista texana i quattro piloti ufficiali del Cavallino Rampante hanno anche guidato la 499P in versione attuale per svolgere prove comparative e preparare le ultime tre gare della stagione 2026.

Ferrari 499P EVO, test a Austin Foto di: Ferrari

Le operazioni non si fermeranno qui perché il test speciale del COTA, definito Roll Out e approvato da FIA e ACO, verrà seguito tra una ventina di giorni da uno simile al Fuji (29 settembre), dove il team Ferrari - AF Corse rimarrà a provare dopo la 6h della domenica precedente.

A seguire, il calendario prevede un'ulteriore sessione del team AF Corse a Silverstone il 7 ottobre (dove ci sarà anche la Peugeot) e poi il 20 ottobre a Barcellona.

Ferrari 499P EVO, test a Austin Foto di: Ferrari