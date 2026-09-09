WEC | Giornata di test a Austin per la Ferrari 499P 2027
Dopo la vittoria ottenuta al COTA, gli uomini di Maranello e AF Corse sono rimasti in Texas per continuare le prove con la versione aggiornata della LMH che vedremo in azione il prossimo anno. I lavori continueranno anche al Fuji, Silverstone e Barcellona.
Foto di: Ferrari
La Ferrari è rimasta ad Austin per svolgere una giornata di test con la sua nuovissima versione della 499P che vedremo nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2027.
Dopo il successo ottenuto alla Lone Star Le Mans di domenica scorsa con l'equipaggio #50 formato da Nicklas Nielsen, Miguel Molina ed Antonio Fuoco, la Casa di Maranello ha portato avanti il lavoro di sviluppo in vista dell'anno prossimo.
Proprio come nella primissima uscita di fine luglio a Monza, sul Circuit Of The Americas hanno girato entrambi i modelli - quello attuale e quello dotato di aggiornamenti - per poter raccogliere dati in una prova comparativa che potrà poi fornire ulteriori indicazioni sulla strada da intraprendere per poter arrivare alla versione definitiva di quella che potremmo chiamare 499P EVO.
Il test speciale texano - definito Roll Out - approvato da FIA e ACO dell'8 settembre verrà seguito tra una ventina di giorni da uno simile al Fuji (29 settembre), dove il team Ferrari - AF Corse rimarrà a provare dopo la 6h della domenica precedente.
A seguire, il calendario prevede un'ulteriore uscita del team AF Corse a Silverstone il 7 ottobre (dove ci sarà anche la Peugeot) e poi il 20 ottobre a Barcellona.
Naturalmente la strada per arrivare all'omologazione della versione definitiva della 499P EVO è solo agli inizi e nelle prossime settimane molto del lavoro verrà svolto in fabbrica per analizzare il materiale raccolto in pista e portare avanti lo sviluppo anche dietro le quinte.
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