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WEC | Giornata di test a Austin per la Ferrari 499P 2027 Dopo la vittoria ottenuta al COTA, gli uomini di Maranello e AF Corse sono rimasti in Texas per continuare le prove con la versione aggiornata della LMH che vedremo in azione il prossimo anno. I lavori continueranno anche al Fuji, Silverstone e Barcellona.