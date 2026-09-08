WEC | Classifiche Mondiali: giro a vuoto dei leader, ma in pochi ne approfittano

Un giro a vuoto per i leader e più vicini inseguitori, ed ecco che la Lone Star Le Mans ci regala classifiche del FIA World Endurance Championship ancor più ravvicinate ed incerte.

Mancano ormai tre gare alla fine della stagione 2026, ma tutto resta apertissimo dopo Austin, dove sia la coppia BMW-Toyota per quanto riguarda le HYPERCAR, che Corvette in LMGT3 hanno avuto un fine settimana molto difficile, seppur non tutti gli inseguitori ne abbiano approfittato al meglio.

Cominciando dai Costruttori iscritti tra i prototipi, la Toyota ha subìto una atroce beffa con il ritiro della TR010 Hybrid #7 a 11' dalla fine, quando si trovata al comando della corsa e alla fine gli unici punti incamerati sono arrivati dalla #8 che porta a giapponesi a 140 lunghezze, guadagnandone 4 sulla BMW che rimane seconda a 131, anch'essa alle prese con una dura trasferta texana.

La Ferrari avrebbe potuto probabilmente fare meglio se non si fosse verificato l'inconveniente sulla 499P #51 che aveva preso il punto della Hyperpole, ma la vittoria ottenuta dalla gemella #50 porta Maranello a 114 punti, mantenendo il terzo posto e riaccendendo le speranze di difesa del titolo.

A seguire ci sono ancora Cadillac e Alpine a completare la Top5, rispettivamente a 80 e 66 punti, poi Aston Martin a 52, Peugeot a 16 e Genesis sempre fanalino di coda, ma a totalizzare 6 punti nella gara statunitense interrompendo il digiuno che proseguiva da Spa-Francorchamps.

#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto di: Ferrari

Sempre molto interessante anche il duello per la classifica Piloti, dove i primi restano a secco: Rast/Frins (BMW #20) e Kobayashi/Conway/De Vries (Toyota #7) mantengono la prima posizione a parimerito a 75 punti, con dietro Sheldon Van Der Linde (BMW #20) a 65, avendo il sudafricano saltato la prima tappa di campionato.

Un buon salto in avanti lo compiono Hartley/Hirakawa/Buemi della Toyota #8 guadagnando la quarta posizione a 64 punti e superando i ferraristi #51 Calado/Pier Guidi/Giovinazzi che scendono quinti con 58 punti.

A -4 dai Campioni in carica abbiamo Magnussen/Marciello (BMW #15) a 54, raggiunti da Fuoco/Molina/Nielsen, al successo sul COTA con la Ferrari #50.

#91 Manthey Dk Engineering Porsche 911 GT3 R: James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Guven Foto di: FIA WEC / DPPI

Curiosa altresì la graduatoria della Classe LMGT3, dove il trio della Corvette-TF Sport #33 resta davanti con punteggi diversi, ma senza spostarsi visto lo 0 di Austin. Come sempre, Jonny Edgar a 76 punti è il solo che può ambire al titolo avendo partecipato a tutte le gare e dietro ha i suoi compagni di equipaggio, ovvero Nicky Catsburg (72) e Ben Keating (54).

Il quarto posto della corsa americana ha riacceso le speranze per la Ferrari #21 di Vista AF Corse condotta da Rovera/Mann/Hériau che sale a 54 punti agganciando il podio virtuale e superando la Porsche-Manthey #92 di Pera/Shahin/Lietz che ha avuto un weekend nero, ritrovandosi fermi a 49 punti e agganciati da Newell/Adam, a podio con la Aston Martin-Heart of Racing #23.

A -1 da loro c'è la Porsche-Manthey #91 di Guven/Boguslavskiy/Cottingham, il trionfo di Drudi/James/Robichon con la Aston-HoR #27 in terra statunitense li fa salire a 44 punti.

FIA WEC - Classifiche Mondiali