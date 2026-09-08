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WEC Lone Star Le Mans

WEC | La Ferrari riaccende le speranze LMGT3 a Austin: "Punti preziosi, tutto può succedere"

Il quarto posto della 296 #21 di Rovera/Mann/Hériau portano l'equipaggio di AF Corse a -20 dalla vetta, in una stagione che ancora attende la svolta, ma che nelle prossime tre tappe potrebbe regalare ulteriori ribaltoni.

Redazione Motorsport.com
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Pubblicato:
#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: Ferrari

La Ferrari 296 LMGT3 Evo di Vista AF Corse termina ai piedi del podio la Lone Star Le Mans, disputata sul tracciato texano del Circuit of the Americas di Austin. 

Il quarto posto di Classe è arrivato grazie all’equipaggio #21 di François Hériau, Simon Mann e del pilota ufficiale del Cavallino Rampante, Alessio Rovera. 

Decima posizione invece per la vettura #54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e dell’altro ufficiale Davide Rigon, che ottiene il suo miglior risultato stagionale.

Scattato dall’ottava posizione in griglia, Hériau sulla #21 si è distinto per una condotta diligente nelle prime due ore di gara, caratterizzate da una partenza ritardata per acqua in pista e alcune interruzioni che hanno tenuto compatta la classifica. 

Il pilota Silver, Mann, è salito in vettura per gli stint centrali, in cui si è mantenuto nelle parti alte della classifica e in lotta per la Top5, prima di cedere il volante a Rovera che ha fatto valere la sua velocità ed esperienza chiudendo al quarto posto, a mezzo secondo dal podio. 

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: Ferrari

“Credo che abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile oggi, lottare per la vittoria sarebbe stato difficile e anche per il podio, nonostante ci siamo andati molto vicini", dice Rovera, che il prossimo fine settimana sarà a Suzuka per la 1000km IGTC.

“Ad Austin non abbiamo trovato la svolta della stagione, però i punti incamerati sono preziosi in ottica Mondiale e ci permettono di respirare, anche se al Fuji probabilmente servirà almeno un podio, che inseguiamo da inizio stagione, per poter competere nella rincorsa al titolo nelle ultime due a Barcellona e Monza. In tre gare può ancora succedere di tutto”.

"Prima di arrivarci, comunque, farò il mio esordio a Suzuka. Saranno molte le cose da scoprire; un impegno davvero interessante su un circuito del quale in tanti mi hanno parlato bene e che ho già iniziato a studiare per prepararmi al meglio”.

Hériau aggiunge: “Alla fine la gara non è andata male, siamo riusciti a massimizzare il potenziale che avevamo questo fine settimana. Abbiamo avuto una gara pulita, ci siamo avvicinati alla vetta del campionato perciò ci sono tanti aspetti positivi da portare a casa. Ora ci concentreremo sui prossimi appuntamenti per ridurre ancora il distacco dai leader”.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr

Foto di: Ferrari

Gara più complicata per la gemella #54, scivolata indietro nelle fasi iniziali per via di un contatto e risalita successivamente fino alla zona punti, conquistata per la prima volta in stagione.

“È stata una gara complicata, che abbiamo chiuso in decima posizione portando a casa un punto. Peccato per il contatto nella prima ora e la successiva penalità, poi quando ci siamo trovati con un giro di ritardo abbiamo potuto solo dare il meglio possibile per chiudere in zona punti”, commenta Castellacci.

Grazie al risultato ottenuto, combinato con i punti non conquistati dai diretti rivali, i piloti della vettura #21 Hériau-Mann-Rovera risalgono in terza posizione nella classifica di campionato con 56 punti, a 20 lunghezze dalla vetta. 

Smuovono la classifica invece Flohr-Castellacci-Rigon sulla #54, che ottengono il primo punto stagionale.

 

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