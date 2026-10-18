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WEC | Genesis rinnova Daniel Juncadella per il 2027
La squadra del marchio coreano conferma lo spagnolo al volante della GMR-001 anche per il prossimo anno, contando pure sulla sua esperienza per sviluppare la Concept GT3 in futuro.
Francesco Corghi
Pubblicato: 18 ott 2026, 07:06
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Foto di: Genesis
La Genesis Magma Racing guarda già al 2027 annunciando il rinnovo contrattuale con Daniel Juncadella per la prossima stagione del FIA World Endurance Championship.
La squadra del marchio coreano ha scelto il fine settimana della 6h di Barcellona, gara di casa dello spagnolo, per cominciare a gettare le basi per il futuro, anche in ottica dei lavori che dovrà compiere nello sviluppo della annunciata GT3.
Oltre alle gesta con la GMR-001 LMDh, Juncadella potrà mettere a disposizione del team la sua esperienza in ambito di vetture derivate di serie, il che tornerà utile quando la Concept GT3 presentata in occasione della 24h di Le Mans prenderà ufficialmente forma e vita.
Nel frattempo, il 35enne cercherà di concludere al meglio la sua prima stagione in Classe HYPERCAR al volante del prototipo telaiato Oreca che condivide con Paul-Loup Chatin e Mathieu Jaminet.
#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella
Foto di: Genesis
“Sono già estremamente motivato per la prossima stagione. La mia prima annata nella categoria HYPERCAR è stata un’esperienza preziosa. Da esordiente, anche a 35 anni, c’erano ancora molte cose da imparare, ma sento di essere migliorato sempre di più nel corso della stagione, e lo stesso vale per la squadra", ha riconosciuto Juncadella.
"È fantastico ricevere questa notizia proprio durante la gara di casa, perché ho la mia famiglia e i miei amici qui con me per godersi questo momento insieme a me. È fantastico che il WEC faccia tappa a Barcellona, qualcosa che non mi sarei mai aspettato, e partecipare all’evento mentre mi viene confermato il posto in squadra mi ha davvero caricato per la gara".
Gabriele Tarquini, Direttore Sportivo di Genesis Magma Racing, aggiunge:
“Le prestazioni di Dani in questa stagione sono state costantemente impressionanti e la sua recente esperienza nel WEC è stata molto importante per la squadra".
“Sono molto felice che possiamo confermarlo per il 2027 e spero che insieme potremo raggiungere ulteriori traguardi nelle ultime due gare di questa stagione".
Questo è il primo annuncio in ottica 2027 per la Genesis, che dovrebbe mantenere entrambi gli equipaggi intatti.
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